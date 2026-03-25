Sjuksköterska till Allmänpsykiatrin
2026-03-25
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Vill du vara en del av ett inspirerande och utvecklande arbete?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta med engagerade kollegor i ett stimulerande team inom allmänpsykiatrin.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad i människors liv och bidra till deras välmående, i en miljö som präglas av öppenhet, respekt och ett stort fokus på utveckling.Om tjänsten
Som sjuksköterska på allmänpsykiatrin kommer du att ha en central roll i omvårdnaden av patienter med olika typer av psykiska sjukdomar och tillstånd. Du arbetar i nära samarbete med läkare, undersköterskor och övriga teammedlemmar för att säkerställa en god vård och behandling för våra patienter. Arbetsuppgifterna är varierande och du får möjlighet att arbeta med allt från akut omhändertagande till planerad behandling.
Vi arbetar i nybyggda och moderna lokaler, där vårdmiljön är speciellt anpassad efter patientens behov för att skapa en trygg och lugn atmosfär. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar allt från akut omhändertagande till långsiktig behandlingsplanering.
Tjänsten innebär arbete varannan helg, vilket ger en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder också kontinuerlig kompetensutveckling, där du har möjlighet att utvecklas inom ditt yrkesområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom psykiatri (ej ett krav). Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och bidra till deras välmående. Är ansvarstagande, lyhörd och har god samarbetsförmåga. Är trygg i din roll och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter.
Vi erbjuder:
Ett stimulerande och utvecklande arbete i ett kompetent och stöttande team. Möjlighet till regelbunden fortbildning och personlig utveckling. En trygg och stabil arbetsplats med goda möjligheter att påverka arbetet. Rotation med helgarbete varannan vecka, vilket ger utrymme för återhämtning.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att träffa dig och diskutera hur just du kan bidra till vår verksamhet.Övrig information
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram.
Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar.
Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Allmänpsykiatrisk Avdelning Kontakt
Sofia Lenneér 073-7025814 Jobbnummer
9819692