Sjuksköterska till Allergimottagningen
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-11-17
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du arbeta med oss på specialistmedicin?
Vi söker en ny medarbetare till allergimottagningen/medicinmottagningen på NÄL.
Kanske är det just dig vi väntar på?
Om verksamheten
På allergimottagningen arbetar vi i team; läkare, sjuksköterska och medicinsk sekreterare tillsammans. Vi bedömer, utreder och behandlar allergi- och luftvägssjukdomar. Våra patienter är 18 år eller äldre och kommer till oss på remiss för läkarbesök och /eller besök till sjuksköterska. Vi utför pricktest, spirometri, NO-mätning, allergivaccination och genomför läkemedelsprovokationer. Vi ger råd och utvärderar pågående behandlingar. Vi finns på medicinmottagningen på NÄL och hör organisatoriskt till specialistmedicin.
Vi är en liten och trivsam enhet med korta beslutsvägar, vi är flexibla och hjälps åt.
På mottagningen strävar vi efter att erbjuda våra patienter vård som präglas av kunskap, säkerhet och trygghet. Vi tycker att det är viktigt att patienten är kunnig och delaktig i sin vård.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
På allergimottagningen arbetar du självständigt och i samarbete med mottagningens läkare. Ibland ensam men ofta tillsammans med ytterligare en erfaren sjuksköterska.
Som sjuksköterska har du ett roligt och omväxlande arbete, dels med patientkontakt vid undersökning och behandling, dels med telefonrådgivning och uppföljning.
Allergimottagningen är en del av medicinmottagningen och vi hjälps åt mellan de olika mottagningarna, del av tid kan du, efter upplärning, ha arbetsuppgifter på annan mottagning. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet inom somatisk vård, gärna från olika verksamheter.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med och för människor. Du känner dig redo att utvecklas i din yrkesroll och lära dig en ny specialitet över tid. Du är bra på att se helheten och ta ansvar. Du har lätt för att samarbeta och utveckla arbetsformer i dialog med andra. Som person är du trygg och stabil och tydlig i din kommunikation.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Möjlighet finns att kombinera arbetet på mottagningen med helgtjänstgöring på avdelning 42 eller avdelning 51, specialistmedicin.
Välkommen att söka redan idag!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område I, Specialistmedicin, Allergimottagningen Kontakt
Susanne Lext, Vårdenhetschef 010-4354807 Jobbnummer
9606785