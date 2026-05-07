Sjuksköterska till Allergicentrum
2026-05-07
Till vårt vuxenteam söker vi sjuksköterska med erfarenhet av astma- och allergivård.
Vårt erbjudande
Allergicentrum är en nytänkande klinik med 30 engagerade medarbetare som utreder och behandlar barn och vuxna med astma, allergi och överkänslighet. Här arbetar specialister i barn- och vuxenallergologi, lungmedicin, hudsjukdomar och öron-, näs- och halssjukdomar.
Vi bedriver utbildning och forskning inom allergi- och astmaområdena samt satsar på att vara ett nationellt kunskapscentrum inom området. Vi arbetar över klinikgränser och har ett nära samarbete med andra specialistkliniker och primärvård för att ge den bästa vården till patienter i Östergötland. Verksamheten kännetecknas av ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier och vi är en arbetsplats med god kultur och fokus på kvalitet. Den nationella utvecklingen inom allergiområdet är på frammarsch och vi är en del av den!
Vårt arbete utgår från ett personcentrerat förhållningssätt. Vi arbetar i trevliga lokaler på Garnisonsområdet, nära Universitetssjukhuset i Linköping. Vi kan erbjuda ett inspirerande, omväxlande och lärorikt arbete samt erfarna kollegor med ett genuint intresse och mångårig erfarenhet av allergologisk specialistvård. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett inspirerande arbete med inriktning astma och allergi. Arbetet är omväxlande, utvecklande och passar dig som vill ta mycket eget ansvar. Arbetsuppgifterna består bland annat av att ha egen mottagning, telefonrådgivning, bistå vid läkarmottagning med undersökningar och provtagningar, utföra olika slags provokationer samt handleda studenter. Primärt är tjänsten riktad till vår vuxenenhet, men viss del kan läggas mot barnteamet. Patientundervisning och personcentrerad vård genomsyrar hela vårt arbetssätt. På kliniken arbetar vi på ett lärande sätt i olika forum. Vårt vuxenteam består av sex läkare och fyra sjuksköterskor samt administratör.
Din introduktion anpassas utifrån dina kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter. Vi har stort fokus på utbildning och utveckling. Vi är måna om att skapa förutsättningar för att du ska känna dig välkommen och trygg i din roll. Under introduktionen kommer du få en mentor.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, eller distriktssköterska med erfarenhet av arbete inom astma och allergi. Har du läst Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 15 högskolepoäng är det meriterande, liksom erfarenhet av telefonrådgivning och mottagningsarbete. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vi söker dig som har god kommunikationsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är flexibel och tar ansvar för arbetsuppgifterna. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig till ändrade omständigheter.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Brigadgatan 14 (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Allergicentrum US Kontakt
Maria Häggquist, Vårdförbundet 010-1034765 Jobbnummer
9896282