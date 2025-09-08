Sjuksköterska till Åleryd korttidsvård
2025-09-08
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
I ditt arbete gör du självständiga bedömningar, planerar åtgärder och genomför uppföljningar av patienter. Våra patienter har ofta komplexa vårdbehov där det snabbt kan ske förändringar i patientens allmäntillstånd.
Dina arbetsuppgifter är varierande, från direkt patientnära vård till att utveckla och stödja omvårdnadspersonalen genom utbildning, handledning och delegering. En viktig del av ditt arbete handlar om att säkerställa en trygg och effektiv läkemedelshantering.
Arbetet innefattar även att välkomna nya patienter, genomföra in- och utskrivningar samt hantera rapporter från sjukhus och biståndsbedömare. Du deltar på den veckovisa ronden med läkare från Närvårdskliniken på US.
Vi värdesätter ett multiprofessionellt arbetssätt där du aktivt samarbetar med kollegor från olika yrkesområden för att arbeta hälsostärkande. Tillsammans skapar vi en helhetsorienterad och kvalitativ vård för våra patienter.
Din arbetsplats
Åleryds vårdboende erbjuder totalt 138 vårdplatser som täcker in somatik, demensvård, korttidsboende och dagverksamhet. Hos oss arbetar cirka 160 medarbetare, varav 10 sjuksköterskor. Du kommer ingå i ett team med med totalt fyra sjuksköterskor som arbetar gentemot korttidsvården, vilket ger dig möjlighet till ett nära samarbete och stöd från kollegor.
Korttidsboendet har 4 avdelningar, 2 med inriktning demens och 2 inriktning somatik. Du kommer arbeta gentemot en av dessa avdelningar.
På arbetsplatsen ingår du i kvalitetsrådet som syftar till att analysera olika kvalitetsparametrar för aktuell verksamhet. Därtill är du en del av den lokala ledningsgruppen. Du deltar även på veckovisa teamträffar tillsammans med omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och verksamhetschef där vi går igenom varje patient och dennes nuvarande situation. Under sommaren började vår allra första farmaceut med fokus på korttidsvården och som kommer bidra med sin expertis.
Dessutom har du som medarbetare tillgång till en vacker innergård med en upplevelseträdgård och även ett café där närstående och brukare kan njuta av kvalitetstid tillsammans.
Din arbetstid är förlagd måndag till fredag, kl. 8-16.30 samt 1 dag varannan vecka kl. 10-18.30.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är utbildad distriktssköterska eller har annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. För tjänsten behöver du ha minst tre års erfarenhet av arbete som sjuksköterska.
Då arbetet innebär dokumentation och kontakter med patienter och anhöriga är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska, både skriftligen och muntligt. Du behöver kunna cykla då det förekommer i tjänsten och det är meriterande om du har B-körkort för manuell växellåda.
Som person arbetar du bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du en förmåga att leda samt samordna arbetet genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har även förståelse för hur individer tar till sig kunskap och kan därför anpassa hur du förmedlar information för att nå gemensamma mål.
I ditt arbete behöver du kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete samt ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du gör korrekta avvägningar och har förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Språktest ingår som en del i rekryteringsprocessen för alla vårdnära tjänster utifrån Vård- och omsorgsförvaltningens policy.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15817
Verksamhetschef
Maria Haglund maria.haglund@linkoping.se 013 –294 125
