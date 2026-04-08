Sjuksköterska till Aleris Sömnapné
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-04-08
Sjuksköterskor till Aleris Sömnapnémottagning
Vill du arbeta dagtid i en växande specialistverksamhet där du följer patienten genom hela vårdprocessen - och samtidigt är med och utvecklar framtidens digitala vård?Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Aleris Sömnapné arbetar med utredning och behandling av obstruktiv sömnapné - en av våra stora folksjukdomar som kan påverka både hälsa och livskvalitet.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och expanderar vår verksamhet. Därför söker vi nu flera sjuksköterskor som vill vara med på vår resa framåt.
Hos oss möter du patienter i en modern verksamhet som kombinerar medicinsk kvalitet med digitala lösningar och effektiva arbetssätt. Vi arbetar strukturerat, evidensbaserat och med ett tydligt patientfokus.
Vår mottagning präglas av nära samarbete, korta beslutsvägar och ett starkt engagemang för utveckling. Förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen - och varje medarbetare har möjlighet att påverka.
Din roll
Hos oss får du en självständig och varierad roll med stort ansvar. Du arbetar i ett tvärprofessionellt team och följer patienter genom hela vårdprocessen.
I rollen kommer du att:
Möta och följa upp patienter både digitalt och vid fysiska besök
Arbeta med behandling och uppföljning inom sömnapné
Vara delaktig i att utveckla och förbättra våra digitala arbetssätt
Bidra aktivt i förbättrings- och kvalitetsarbete
Säkerställa en trygg, professionell och pedagogisk patientupplevelse
Tjänsten är förlagd till dagtid.
Här får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utveckling och digital innovation i en växande verksamhet.
Vi erbjuder
Dagtidsarbete
En verksamhet med tydlig struktur och god planering
Möjlighet att fördjupa din kompetens inom sömnmedicin
Stort inflytande över arbetssätt och utveckling
Ett engagerat och stöttande team
Kollektivavtal och förmåner enligt gällande avtal
Individuell lönesättning
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett intresse för digitala arbetssätt
Trivs med att arbeta i team
Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll
Har ett professionellt och pedagogiskt bemötande i mötet med patienter
Vill vara delaktig i utveckling, förbättringsarbete och nya arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal: JaSå ansöker du
Vill du vara med och utveckla framtidens vård tillsammans med oss - i en verksamhet som växer och satsar framåt?
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7526880-1933815".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Olivecronas väg 1 (visa karta
)
113 24 STOCKHOLM
