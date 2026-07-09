Sjuksköterska till Aleris Elisabethsjukhuset
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-09
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Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och samarbete står i fokus? Hos Aleris Elisabethsjukhuset får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och bidra till en trygg och högkvalitativ vård. Vi söker nu en sjuksköterska för en tillsvidareanställning som vill vara med och göra skillnad för våra patienter – varje dag.
Om oss Aleris Elisabethsjukhuset är ett av Sveriges mest uppskattade specialistsjukhus inom ortopedi och har under flera år rankats bland landets främsta sjukhus. Här arbetar vi tillsammans i ett engagerat team där kvalitet, arbetsglädje och patientens bästa alltid står i centrum.
Vi är en del av Aleris – en av Skandinaviens ledande privata vårdgivare. I takt med att vår verksamhet växer får vi möjlighet att hjälpa fler patienter, utveckla vården och välkomna fler kollegor till vårt team. Hos oss blir du en viktig del av en verksamhet där samarbete, delaktighet och kontinuerlig utveckling präglar vardagen.
Rollen Som sjuksköterska hos oss har du en viktig roll genom hela patientens vårdresa. Du ansvarar för den pre- och postoperativa omvårdnaden på vår vårdavdelning och arbetar nära erfarna kollegor i ett kompetent och stöttande team.
Vi erbjuder ett varierat arbete där du får använda din kliniska kompetens samtidigt som du bidrar till att skapa trygghet och ett gott bemötande för varje patient.
Vårt erbjudande Hos oss får du en arbetsplats där människor trivs och utvecklas tillsammans. Vi erbjuder bland annat:
En välkomnande arbetsmiljö med engagerade och kompetenta kollegor.
Korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka både ditt arbete och verksamhetens utveckling.
Kollektivavtal och attraktiva förmåner som bidrar till både trygghet, hälsa och balans mellan arbete och privatliv.
Läs mer om våra generella förmåner här.
Om dig Krav:
Legitimerad sjuksköterska med yrkeserfarenhet 1-2 år
Meriterande:
Erfarenhet av ortopedi
Erfarenhet av pre- och postoperativ vård
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har förmåga att prioritera och fatta välgrundade beslut i ett varierande arbetstempo. Du arbetar strukturerat, har ett professionellt och empatiskt bemötande och trivs med att samarbeta i team.
Vi tror också att du är engagerad, ansvarstagande och vill bidra till både verksamhetens utveckling och en arbetsplats där vi stöttar och lär av varandra. Tillsammans skapar vi en vård där varje patient känner sig sedd, trygg och väl omhändertagen.
Anställningsvillkor: Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Omfattning: 80-90%, enligt överenskommelse. Arbetstider: Måndag-fredag och viss kvällstjänstgöring. Tillträde: September enligt överenskommelse. Lön: Individuell lönesättning. Kollektivavtal finns.
Ansökan Låter det här som nästa steg i din karriär? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Sista ansökningsdag är den 9 augusti. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta enhetschef för vårdavdelningen, Helén Lundin, via e-post: helen.lundin@aleris.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8044901-2094338". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Geijersgatan 20 (visa karta
)
752 26 UPPSALA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9998060