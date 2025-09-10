Sjuksköterska till äldreboende

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Västerås
2025-09-10


Sjuksköterska till Äldreboende i Västerås - via Svensk Vårdsupport AB

Arbetsgivare: Svensk Vårdsupport AB
Anställningsform: Heltid / Intermittent anställning
Lön: Konkurrenskraftig timlön
Ort: Västerås

Publiceringsdatum
2025-09-10

Om tjänsten
Vi söker en legitimerad sjuksköterska till ett äldreboende och servicehus i Västerås. Uppdraget är en del av sjuksköterskeenheten som ansvarar för cirka 850 patienter fördelade på 15 boenden. Vården ges upp till primärvårdsnivå, och rond sker tillsammans med läkare från vårdcentralen utifrån sjuksköterskans observationer.

Vi söker dig som

Är legitimerad sjuksköterska

Har intresse för och gärna erfarenhet av äldreomsorg

Är trygg i din yrkesroll och van att arbeta självständigt

Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt teamarbete

Trivs i en varierad roll med både kliniskt arbete och handledning

Det här är ett uppdrag för dig som vill bidra med din kompetens i en meningsfull och varierad roll, där både självständigt arbete och samarbete värdesätts.

Dina arbetsuppgifter
Bedömningar och uppföljning av patienters hälsotillstånd

Kontakter med läkare, anhöriga och övrig vårdpersonal

Palliativ vård samt läkemedelshantering

Handledning och vägledning till omvårdnadspersonal och sjuksköterskestudenter

Aktivt deltagande i teamarbete för att säkerställa trygg och god vård

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Hos oss får du:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-10-10. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Ted Nykvist, Konsultchef
Telefonnummer: 072-0797410

Ersättning
Fast timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)

Kontakt
Ted Nykvist
ted.nykvist@vardsupport.se
+46720797410

Jobbnummer
9501915

