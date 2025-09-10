Sjuksköterska till äldreboende
2025-09-10
Sjuksköterska till Äldreboende i Västerås - via Svensk Vårdsupport AB
Arbetsgivare: Svensk Vårdsupport AB
Anställningsform: Heltid / Intermittent anställning
Lön: Konkurrenskraftig timlön
Ort: Västerås
Publiceringsdatum
2025-09-10
Om tjänsten
Vi söker en legitimerad sjuksköterska till ett äldreboende och servicehus i Västerås. Uppdraget är en del av sjuksköterskeenheten som ansvarar för cirka 850 patienter fördelade på 15 boenden. Vården ges upp till primärvårdsnivå, och rond sker tillsammans med läkare från vårdcentralen utifrån sjuksköterskans observationer.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har intresse för och gärna erfarenhet av äldreomsorg
Är trygg i din yrkesroll och van att arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt teamarbete
Trivs i en varierad roll med både kliniskt arbete och handledning
Det här är ett uppdrag för dig som vill bidra med din kompetens i en meningsfull och varierad roll, där både självständigt arbete och samarbete värdesätts.Dina arbetsuppgifter
Bedömningar och uppföljning av patienters hälsotillstånd
Kontakter med läkare, anhöriga och övrig vårdpersonal
Palliativ vård samt läkemedelshantering
Handledning och vägledning till omvårdnadspersonal och sjuksköterskestudenter
Aktivt deltagande i teamarbete för att säkerställa trygg och god vård
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning.
Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.
Hos oss får du:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen
Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön
Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål
Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag
Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2025-10-10. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Ted Nykvist, Konsultchef
Telefonnummer: 072-0797410 Ersättning
Fast timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375) Kontakt
Ted Nykvist ted.nykvist@vardsupport.se +46720797410 Jobbnummer
9501915