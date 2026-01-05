Sjuksköterska till akutsektionen
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Ortopedavdelningen är en del av område ortopedi på Östersund sjukhus.
Avdelningen är indelad i akut, elektiv och geriatrisk sektion. Inom sektionerna arbetar vi i teamkonstellationer som är tvärfunktionella. Du kommer arbeta med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kopplat till avdelningen finns även apotekare, bemanningsassistenter och sjuksköterskor med ledningsuppdrag sk ledningssjuksköterskor.
Vi bedriver löpande förbättringsarbete och gör dagliga riskbedömningar av både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Detta sker bland annat genom arbete med gröna korset. Vi vårdar patienter med olika ortopediska tillstånd.
Just nu söker ortopedavdelningens akuta sektion dig som är sjuksköterska.
Det här kan vi erbjuda dig!
* Delaktighet i utveckling och förbättringsarbeten samt möjlighet till egna ansvarsområden.
* Stor möjlighet att själv påverka ditt schema.
Utifrån verksamhetens behov bedriver vi idag verksamhet både dag, kväll och natt.
* Pre- och postoperativ vård- och omvårdnad
* Smärtlindring och läkemedelshantering
* Såromläggningar och sårvård särskilt efter operationer
* Rehabiliteringsstöd där sjuksköterskan samarbetar med fysioterapeuter och arbetsterapeuter
* Omvårdnadsbedömningar och uppföljning, i nära samarbete med läkare och andra yrkesgrupper
* Daglig dokumentation och journalföring
* Riskbedömningar och vårdprevention
* Deltagande i förbättringsarbete och kvalitetsutveckling, kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö
* Internutbildningar inom ortopedi, både i teoretisk och praktisk form/ via simuleringsövningar.Kvalifikationer
* Leg sjuksköterska, erfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
* Flytande i svenska språket i både tal och skrift.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
