Sjuksköterska till akutpsykiatri
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Motala Visa alla sjuksköterskejobb i Motala
2025-11-28
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Boxholm
eller i hela Sverige
Vill du kombinera specialiserad psykiatrisk hemsjukvård med psykiatrisk akutsjukvård?
Vårt erbjudande
I den vackra sjöstaden Motala finns nu en möjlighet att via Mobila omvårdnadsteamet få bedriva
specialistpsykiatrisk vård i hemmet.
Med varierande dagar och blandade uppdrag får du en unik
möjlighet att möta och vårda patienter utifrån närhet, flexibilitet och patientmedverkan.
På mobila omvårdnadsteamet arbetar vi efter att möta patienten där dennes behov finns i en unik
verksamhet som bygger på hemsjukvårdsbesök och tillgänglighet.
Hos oss erbjuds du:
Individanpassad introduktion
Mentorstid
Utbildningsprogram för nyanställd
Närvarande ledarskap i verksamheten
Är du ny inom psykiatrin har vi erfarna och duktiga och erfarna psykiatrisjuksköterskor som kan ge dig en bra introduktion i arbetet.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Mobila omvårdnadsteamet kommer du utföra arbetsuppgifter inom specialistpsykiatri i form av akutpsykiatri och specialiserad psykiatrisk hemsjukvård. Dina dagar kommer vara varierande och utvecklande i en flexibel verksamhet. Du träffar patienter i olika situationer, blandade miljöer och med varierande psykiatrisk problematik. Du kommer arbeta tätt tillsammans med dina kollegor.
Du kommer göra psykiatriska bedömningar, uppföljningar, bedömningar av psykiatriska omvårdnadsinsatser med mera. Det är en unik verksamhet inom Region Östergötland. För att ge patienten bästa möjliga vård kommer du tillsammans med teamet ha ett tätt samarbete med öppenvårdsmottagningarna, vårdavdelningen, vårdgrannar samt anhöriga till patienten.
Under dina arbetsdagar kommer du tillsammans med en kollega göra psykiatriska bedömningar, uppföljande och utvärderande bedömningar under hemsjukvårdsbesök, läkemedelsuppföljningar och utvärderingar, telefonrådgivning och mycket mer.
Vi arbetar utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i både öppen- och slutenvård. Verksamhetsidén är att med ett integrerat familjebemötande kunna ge patienten tidiga, individuella och behovsanpassade insatser. Vilket gör att patient och anhörigfokus blir en central del i vårat arbete.
Mobila omvårdnadsteamet är en 24/7 verksamhet på psykiatriska kliniken Motala Mjölby. Schemat är rullande schema som löper över 6 veckor, rotation mellan dagpass och nattpass.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av sjuksköterskor och skötare. Arbete tillsammans med läkare under bedömningar förekommer men även arbete tillsammans med klinikens övriga professioner förekommer när det finns behov.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Gärna med specialistutbildning i psykiatri. Har du erfarenhet av psykiatrisk vård innan är det en fördel men inget krav.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel och samarbetsvillig.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby Kontakt
Vårdenhetschef Evelina Sjöblom evelina.sjoblom@regionostergotland.se 010-1048282 Jobbnummer
9619257