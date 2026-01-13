Sjuksköterska till Akutmottagningen, Sollefteå
2026-01-13
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Västra närsjukvårdsområdet har ett sjukhus och fem regiondrivna hälsocentraler. I området finns två kommuner. Organisatoriskt i närsjukvårdsområdet ligger också Primärvårdens särskilda uppdrag som är Länsövergripande verksamheter, Ungdomsmottagningen, Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovården, Barn-och ungdomsentrén psykisk hälsa 7-17 år, 1177 Vårdguiden på telefon samt Livsstilsmedicin Österåsen. Närsjukvårdsområde Väster har cirka 300 medarbetare och fyra verksamhetschefer.
Akutmottagningen i Sollefteå ingår i Närsjukvårdsområde Väster. På akutmottagningen arbetar vi i team om läkare, sjuksköterska och undersköterska.
Nu söker vi en sjuksköterska till Akutmottagningen i Sollefteå. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som sjuksköterska på akutmottagningen innebär ett omväxlande arbete i och med att du möter och vårdar patienter i alla åldrar och med ett brett spektrum av diagnoser. Här träffar vi alla patienter innan beslut tas om fortsatt behandling och vi har ett bra och nära samarbete med övriga enheter inom specialistvården.
I rollen ingår att
Prioritera och fördela arbetsuppgifter inom teamet
Läkemedelshantering
Omvårdnad
Bedömning och prioritering av patienter
Utföra undersökningar och behandlingar
Assistera läkaren vid behandlingar, undersökningar och provtagningar
Du rådgör och guidar patienter gällande egenvård med mera.
Här blir du en del av en grupp med motiverade och glada kollegor som erbjuder hjälp och stöd till varandra i arbetet. Samarbete är viktigt för oss i och med att vi arbetar teambaserat och att vi kontinuerligt samarbetar med övriga enheter. Du erbjuds goda möjligheter till kompetensutveckling samt möjlighet till friskvård.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande för tjänsten om du
Har erfarenhet av akutsjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Ersättning

Månadslön.
Månadslön. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:006".
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Västernorrland

(org.nr 232100-0206)
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
