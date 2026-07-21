Sjuksköterska till akutmottagningen
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-07-21
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Vårt arbete är omväxlande, spännande och lärorikt med god gemenskap och arbetsglädje. Vi har ett stort utvecklingsfokus och vi ser ständiga förbättringar som en naturlig del i vardagen för att kunna erbjuda patienterna en högkvalitativ specialistvård.
I denna roll får du ett stimulerande arbete och på sikt kan du bli sponsrad att läsa specialistutbildning i Akutsjukvård.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du arbeta med en unik patientbredd - allt från nyfödda barn till människor i livets slutskede. Arbetet inom vår verksamhet kommer innebära att du får en personlig utveckling, då du möter många olika typer av situationer där du använder både dina medicinska kunskaper och din livserfarenhet. Du arbetar i ett team tillsammans med läkare och undersköterskor vad gäller bedömning, prioritering och omhändertagande av svårt sjuka patienter.
Din introduktion
Du får upplärning på en klinik i taget och när du är trygg på en klinik går du vidare till nästa. När du börjar så startar du på en av våra kliniker kirurg/medicin/ortoped och stannar där i ca 2-4 månader. När du kan alla tre kliniker blir du upplärd för att ta emot patienter i 36B (infektionsingång) samt arbeta i triage med en första bedömning. Efter det går du vidare till larm. Inför larmplacering finns både larmutbildning och TNCC (akut traumaomhändertagande) som hjälper till att förbereda dig för uppgiften. Vi har även en position som vi benämner Frontnurse som sitter i receptionen och gör en första bedömning var patienten ska söka vård. Där kan man dels sortera in till akutens olika kliniker men även hänvisa vidare till exempelvis primärvård eller andra mottagningar.
Om arbetsplatsen
Att arbeta på Akutmottagningen innebär en bred kompetensutveckling eftersom du möter patienter inom många olika specialiteter. Under förra året tog vi emot cirka 58 000 patienter på läkarbesök varav 2500 kom in på larm. Våra största patientgrupper är inom medicin/infektion, kirurgi och ortopedi. På jourtid har vi även patienter från mindre kliniker som ögon, öron, gynekologi och käkkirurgi. Vår traumaenhet är en av landets största och tar emot traumafall dygnet runt. Vi har även larmteam för kirurg-, medicin-, ortoped-, infektion- och barnpatienter.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet i yrkesrollen, gärna inom akutsjukvård. För att kunna säkerställa en patientsäker vård krävs det att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Det är meriterande om du har datorvana och kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Som person har du lätt för att se vad som behöver göras och agerar därefter med patientens bästa i fokus. Du har god självkännedom, är trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella i mötet med andra. Du behöver trivas med ett varierande tempo och vara bekväm med att inte veta hur dagens arbetspass kommer att utveckla sig. Eftersom teamarbete är så pass centralt i vårt arbetssätt är det av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100%. Rotation dag, kväll, (natt)
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Frans Bajanek frans.bajanek@regionvastmanland.se Jobbnummer
10007954