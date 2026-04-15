Sjuksköterska till akutmottagningen
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vi behöver bli några fler sjuksköterskor på vår härliga arbetsplats!
Akutmottagningen på Östersunds sjukhus tar varje år emot ca 36 000 akut vårdsökande patienter i alla åldrar. Det handlar både om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som behöver specialistkompetens. Akutmottagningen är öppen dygnet runt, årets alla dagar. Arbetet kräver därmed att du kan arbeta obekväm arbetstid, då bemanningsmålen är anpassade till de tider när belastningen är som högst.
Du som vill jobba på länets enda sjukhus, gillar snabba tempoväxlingar med stor variation och att jobba i team med andra medarbetare kommer att trivas på vår akutmottagning! Här finns möjlighet till att utvecklas i din profession och du får också möjlighet till att bidra till utveckling av verksamheten. Förutom ett väl utbyggt system för triage är verksamheten indelad i kirurgi-, ortopedi-, och medicinteam samt observationsplatser. Under jourtid tar vi även hand om patienter inom barn-, gyn-, öron- och ögonkliniken.
Vi arbetar med ständiga förbättringar för närvarande med fokus på våra teamarbeten för att förbättra våra patientflöden och vår arbetsmiljö. Vi tar stor hänsyn till arbetstider och arbetstimmarnas förläggning och så långt verksamheten tillåter anpassar vi arbetstiderna så att de skall passa just dig. Vi satsar aktivt på kompetenshöjande åtgärder såsom temamånader och utbildningar.
Vill du bli en del i vår akutmottagnings resa framåt?
2 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-15

Arbetsuppgifter
Du bedömer patientens behov av vård, prioriterar och deltar i behandlingen av många olika sjukdomstillstånd och olycksfall. Det är ett varierat arbete, från det enskilda patientmötet till att vara en aktör i sjukhusets katastroforganisation. Vi strävar alltid efter att ge en god och säker vård och ett professionellt bemötande, där ständiga förbättringar och patientsäkerhet är viktigt. Teamarbete är en viktig del av verksamheten. Din introduktion på arbetsplatsen anpassas utifrån vilken erfarenhet du har sedan tidigare, vanligtvis har sjuksköterskor fem- sex veckors introduktion med stöd och hjälp av en mentor.
Vi har ett koncept för nyutexaminerade sjuksköterskor, där deltagande erbjuds i ett regionövergripande program som benämns sjuksköterskans första år. Introduktionen på akutmottagningen anpassas också, den sker uppdelat med möjlighet att lära sig en position åt gången, blir trygg i den och arbeta där under en period innan nästa del tar vid. För dig som har längre erfarenhet ser vi fram emot att kunna ta vara på dina specialistkunskaper!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från slutenvård, mottagningsarbete alternativt akutsjukvård. Det är meriterande om du är specialistutbildad inom t ex akutsjukvård, prehospital vård, barn, IVA, geriatrik, anestesi eller distrikt. Vi välkomnar också nyutexaminerade eller sjuksköterskor med kortare erfarenhet enligt konceptet ovan.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt.
Du har en god samarbetsförmåga, har lätt för möten med olika människor, engagemang för att vilja utveckla, förbättra och förändra. Du har förmåga att med en positiv inställning till ditt arbete engagera och motivera dina kollegor. Du kan ta initiativ för att lösa och hantera de situationer som uppkommer. Arbetet är stundvis krävande och ställer krav på stresstålighet och prioriteringsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318893".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Jämtland Härjedalen
831 50 ÖSTERSUND

Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Akutvård

Kontakt
Vårdförbundet
Liselotte Sandberg liselotte.sandbergh@regionjh.se
