Sjuksköterska till akutmottagningen
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-12-17
Verksamhetsområde ambulans- och akutsjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På akutmottagningen möter vi människor i livsavgörande ögonblick. I vårt dagliga arbete ligger fokus på att bedöma och vårda patienter som söker akut hjälp. Är du intresserad av en karriär inom ett brett område, där du personligen kommer att utvecklas i din roll som sjuksköterska, då ska du arbeta på akutmottagningen. Hos oss får du en bred grund och ett individanpassat introduktionsprogram.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss på akutmottagningen arbetar du med omvårdnad, bedömning, prioritering och behandling av den akut sjuka eller skadade patienten. Vi arbetar i team med undersköterska och läkare där sjuksköterskan har en teamledarroll. Vi handlägger sökorsaker inom flera medicinska specialistområden så som internmedicin, kirurgi och ortopedi.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med tidigare erfarenhet inom yrket. Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande. Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet och ser gärna att du har lätt att samarbeta, är flexibel, kan omprioritera snabbt, trivs med tempoväxlingar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda både tidsbegränsade och tillsvidareanställningar. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande.
På akutmottagningen arbetar vi rotation enligt poängmodell med arbetstidsförkortning. Vi erbjuder ett individanpassat introduktionsprogram. Du har även möjlighet till studielön vid vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård.
Vi erbjuder kompentensutveckling i form av bland annat ATSS (Akut Trauma Sjukvård för Sjuksköterskor), AMLS (Advanced Medical Life Support), studiedagar 2 ggr/termin med bland annat A-HLR vuxen, A-HLR Barn och CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives - hantering vid utsläpp av nämnda ämnen). Du har även möjlighet till studielön vid vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef Madeleine Ödman, 018-611 91 92
Biträdande avdelningschef Astrid Olsson, 018-617 20 82
Facklig kontaktperson Vårdförbundet Carolina Leopoldsson, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
