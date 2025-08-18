Sjuksköterska till akutmottagningen
Akutkliniken Mälarsjukhuset EskilstunaPubliceringsdatum2025-08-18Om företaget
Välkommen till Eskilstuna vid Mälarens strand, den idylliska mellanstora staden med industrianor och Eskilstunaån som rinner genom stadskärnan. Här finner du allt du kan önska och om något ändå saknas så finns Stockholm bara en timme ifrån staden med antingen god tågförbindelse eller bil via E20. Akutklinikens vision är "På akutkliniken arbetar vi alla tillsammans med patienten i fokus".
Vi har på Mälarsjukhuset en akutverksamhet som är öppen 24/7. Vi arbetar tillsammans med akutläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, och paramedicin. Vårt mål är att patienten ska känna sig trygg, få rätt vård och behandling samt känna sig hjälpt efter sitt besök hos oss. Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vårdprocesser och arbetssätt så vi möter patientens behov.
Vi ser över arbetssätt, bemanning, arbetsmiljö och planerar för vår nya akutmottagning som ska stå klar 2026. Vi är i behov av fler kollegor, då vi kommer att öppna upp vår helt nya barnakutmottagning.Arbetsuppgifter
I arbetet ingår bland annat bedömning av akut sjuka patienter, läkemedelshantering, dokumentation och omvårdnad. Vi erbjuder inskolning och kontinuerliga utbildningar för att du ska känna dig trygg och utvecklas i din roll, både som sjuksköterska och i framtida ledningsfunktion. Som sjuksköterska på vår arbetsplats får du möjlighet att få en bred kompetens i akut omhändertagande av alla olika patientkategorier som exempelvis kirurgpatienter, medicinpatienter och barnpatienter. Detta ger ett omväxlande arbete som sjuksköterska hos oss.
• Med patientperspektivet i fokus innehar du som sjuksköterska omvårdnadsansvar för patienten.
• Samarbete och kommunikation är en viktig del av det dagliga arbetet.
• Utbildningssjuksköterska på akutmottagningen driver tillsammans med ledningen kompetensutveckling för all personal för att bl. a öka kunskap, patientsäkerhet och trygghet.
• Vi erbjuder möjlighet att vara delaktig i verksamhetsutveckling på flera olika plan.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildningar som barnsjuksköterska, akutsjuksköterska eller distriktssjuksköterska, erfarenhet av sjuka barn är meriterande.
Som person är du självgående och strukturerad. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt är flexibel och har god samarbetsförmåga.
I mötet med patienten har du ett empatiskt och serviceinriktat förhållningssätt. Vi ser positivt på om du i ett senare skede skulle vilja studera specialistutbildning inom barnsjukvård eller akutsjukvård. Inom Region Sörmland finns möjligheten till studieförmån, där du kan studera vidare med bibehållen lön.
I denna rekrytering kommer stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef akutmottagningen Helena Kings, 016-16 62 51.
Vårdenhetschef akutmottagningen Kirsi Mann, 016-10 59 82.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på akutmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
