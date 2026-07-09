Sjuksköterska till akutmottagning
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-07-09
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Akutmottagningen i Gävle är en del av Gävleborgskraften - vårt gemensamma uppdrag att skapa ett hållbart och tryggt samhälle för hela länet. Vi står redo att ta emot patienter dygnet runt, året om, och är idag cirka 120 medarbetare som tillsammans driver en arbetsplats präglad av utveckling, lärande och förbättringsarbete. Här möter du patienter med akuta tillstånd inom medicin, kirurgi, ortopedi och barn.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära undersköterskor och läkare inom flera specialiteter. Arbetet är dynamiskt, varierat och kräver snabba bedömningar i ett tvärprofessionellt team. Hos oss får du möjlighet att utveckla din förmåga att fatta självständiga beslut, arbeta strukturerat och ge trygg vård i akuta situationer.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• ta emot, bedöma, prioritera och triagera patienter
• ansvara för övervakning, behandling och omvårdnad
• arbeta i ett team där samarbete, kommunikation och kliniskt beslutsfattande är centralt.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där du alltid har någon att rådfråga
• individuellt schema och flexibelt arbetssätt med kvällsturer med start 15.30
• goda utvecklingsmöjligheter genom brett utbildningsprogram och fortbildning
• kompetenstrappa
• föreläsningar och scenarioövningar.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Du är en flexibel och engagerad person som trivs i en miljö där tempot kan växla snabbt och där du får använda hela din kompetens. Du är trygg i din yrkesroll och bemöter patienter och kollegor med professionalism och empati.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha minst ett års yrkeserfarenhet.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet från akutmottagning eller ambulans.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Kontakt
Marie Molin, vårdenhetschef marie.molin@regiongavleborg.se 076-830 83 20 Jobbnummer
9997678