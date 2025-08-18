Sjuksköterska till akutmottagning
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2025-08-18
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet i Hudiksvall
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
På vår akutmottagning möter vi varje dag människor i deras mest utsatta stunder. Här arbetar cirka 50 engagerade kollegor tillsammans för att alltid ge rätt vård, på rätt vårdnivå och i rätt tid. Vår nyrenoverade akutmottagning är byggd med patientsäkerhet och trivsel i fokus - utrustad med den senaste tekniken för att ge bästa möjliga vård och arbetsmiljö.
Hos oss blir du en viktig del av ett starkt team där samarbete, kompetens och omtanke alltid står i centrum.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på akutmottagningen får du ett omväxlande och stimulerande arbete i team ingen dag är den andra lik. Här möter du patienter i alla åldrar och tillstånd, från prematura till äldre med komplexa sjukdomsbilder och svåra traumafall.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• bedöma, vårda och behandla patienter enligt SATS, generella direktiv och läkarordinationer
• samarbeta och dela kunskap för bästa möjliga omhändertagande.
Hos oss får du
• varierande arbetsuppgifter och en trygg arbetsgrupp
• minst fem veckors introduktion anpassad efter dina behov
• möjlighet att påverka och utveckla arbetsplatsen.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare med god samarbetsförmåga och ett lyhört, kommunikativt sätt även i utmanande situationer. Du bygger snabbt förtroendefulla relationer, är öppen och pålitlig samt visar förståelse för andra. Som person är du lugn och stabil och kan behålla fokus även när tempot är högt. Du är flexibel, trivs med förändring och kan snabbt anpassa dig till nya omständigheter. Hos oss får du energi av ett varierat arbete i en lärorik och tempofylld miljö.
För att lyckas i rollen krävs
• sjuksköterskelegitimation.
Vi tillämpar provanställning.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/1868". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Kontakt
Anette Gjers, vårdenhetschef anette.gjers@regiongavleborg.se 0650-920 24 Jobbnummer
9463513