Sjuksköterska till akutmottagning - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Kungälv

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Kungälv2021-07-07Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus - Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Vi ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet. Sjukhusen i väster har en budgetomslutning på cirka 2815 mnkr.Välkommen till AkutmottagningenAkutmottagningen är en arbetsplats med stor variation som tar emot patienter inom sjukhusets somatiska specialiteter.Vi tar emot cirka 30 000 personer per år och är ett team på ett 80-tal personer. Sjukhuset står inför en expansiv fas. Vi ser gärna att du blir en del av vår spännande resa och därför söker vi dig som har ett genuint intresse av akutsjukvård och som vill vara med och ta vår verksamhet framåt. Om du tycker att det låter intressant, är du varmt välkommen att söka dig till oss.Vem är duDu är utbildad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Du är ödmjuk och ambitiös och upplevs som en glad och positiv person. Du är engagerad och du tycker om att arbeta i en miljö med högt tempo. Du vill utvecklas, lära mer och är inte främmande för att hugga i där det behövs. Är du dessutom flexibel och har god samarbetsförmåga är du definitivt rätt person för oss. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du arbetat inom akutsjukvård tidigare.Vi erbjuder digHos oss får du ett stimulerande arbete i dynamiska team med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysioterapeuter, trevliga arbetskamrater och en arbetsmiljö som präglas av glädje och framåtanda. Vi tar oss tid för dagliga reflektioner och har kortare utbildningstillfällen varje vecka. Vi arbetar efter individuellt schema.2021-07-07Sedvanliga arbetsuppgifter på akutmottagning.Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande.Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.Välkommen med din ansökan om du vill ingå i en inspirerande arbetsgrupp.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Vill du veta mer om VGR kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion.se/introduktion Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-01VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5852884