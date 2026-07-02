Sjuksköterska till akutkliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-07-02
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, Mjölby
, Åtvidaberg
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eller i hela Sverige
Akutkliniken (akutmottagningen) är en del av Universitetssjukhuset och ingår organisatoriskt i Närsjukvården i centrala Östergötland. Vi arbetar med akutsjukvård och utreder och behandlar cirka 58 000 patienter per år, varav knappt 20 procent läggs in på sjukhuset för fortsatt vård. Kliniken bedriver så klart avancerad trauma- och akutsjukvård.
Vår ambition är att med hög medicinsk kompetens samt med empati och respekt för den enskilda patienten erbjuda bästa akuta omhändertagande. På akutkliniken möts många olika kompetenser och erfarenheter, vilket är en av våra största styrkor. Våra medarbetare har stort engagemang i att utveckla dagens akutsjukvård och arbetar intensivt för att ge ett säkert och värdigt omhänder-tagande av den akut sjuka patienten.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vid nyanställning som sjuksköterska på akutkliniken börjar du med en introduktion som löper över sex veckor. I introduktionen ingår bland annat utbildning och övning i den medicintekniska apparatur som används på akutmottagningen.
Det finns goda möjligheter till eget ansvarsområde och stora möjligheter att få vara med och utveckla verksamheten i stort varvid vi gärna ser att du har intresse för utveckling. Gillar du varierande dagar, högt tempo och vill utveckla dina kunskaper som sjuksköterska samt mötas av nya utmaningar där ingen dag är den andra lik är du välkommen att söka till oss!
Vi jobbar dygnet runt och tillämpar individuellt schema under en period om åtta veckor. Vi har ett eget akutavtal som innebär tidskvotering kopplat till obekväm arbetstid, vilket kan möjliggöra en arbetstid ned till som lägst 32h/vecka.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Ett akutteam består av en undersköterska, en sjuksköterska och en läkare med gemensamma patienter, arbetstider och arbetsplatser. Det dagliga arbetet leds tillsammans av en lednings-sjuksköterska och en ledningsläkare (bakjour i akutsjukvård). Studenter är viktiga för oss och är därmed också en självklar del i teamen. I din roll som sjuksköterska krävs att du kan jobba självständigt och ser din roll i teamet för att kunna ta beslut och prioritera för patienternas och teamets bästa.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska som också har några års erfarenhet i yrket. Meriterande är inriktning akutsjukvård och erfarenhet av akutsjukvård. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Som person har du lätt för att samarbeta inom teamet och med andra yrkesgrupper. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har intresse för att vara med och utveckla och du är flexibel samt har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter då du gärna ser möjligheter och lösningar framför svårigheter. I stressade situationer klarar du av att behålla lugn och stabilitet för patientens bästa och för att samarbetet i teamet ska flyta på. Du ser att ditt bemötande har stor vikt i vilken kontakt du får med patienterna, vilket gör att du har en god förmåga att möta människor där de befinner sig i olika kritiska situationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer sker löpande från vecka 32.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Akutkliniken US Kontakt
Emelie Sjöström, Vårdförbundet emelie.sjostrom@regionostergotland.se Jobbnummer
9989380