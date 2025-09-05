Sjuksköterska till Adrianska huset
2025-09-05
Är du en engagerad sjuksköterska som brinner för patientgruppen med inriktning kognitiv svikt? Vill du vara med på våran fortsatta resa att utveckla Örebro kommuns specialistboende för personer med kognitiv svikt? Välkommen med din ansökan till oss på Adrianska huset!Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss på Adrianska huset har du en nyckelroll i att skapa en meningsfull vardag för våra hyresgäster. Då vi är ett specialistboende för kognitiv svikt med olika inriktningar vill vi att du som söker har ett genuint intresse för patientgruppen, och är trygg i din roll som sjuksköterska även i utmanande situationer.
Du kommer att vara omvårdnadsansvarig för mellan 8 till 16 hyresgäster, men då vi är ett mindre boende hjälps vi åt och samarbetar över gränserna. För att skapa en god och säker vård arbetar vi vårdpreventivt i team med sjuksköterskor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och enhetschef. Vi samarbetar även med läkare och fysioterapeuter från regionen. Rollen innebär även samarbete med anhöriga, där du har en viktig roll i att bidra med stöd och råd. Därför vill vi att du som söker trivs med att ha många kontaktytor.
Vi jobbar alltid med bemötandestrategier i första hand och därmed kan vi undvika mycket läkemedelsbehandling. För oss är det viktigt att utgå från ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt med våra hyresgästers önskemål och behov i fokus.
Här möts du av ett team som gemensamt arbetar med kvalitetsarbete tillsammans med enhetschefer och kvalitetsstödjande undersköterskor. Vi vill därför att du som söker trivs med att jobba med kvalitet- och förbättringsarbete.
Här har du möjligheten att bli del av en engagerad arbetsgrupp där dina kompetenser och idéer som sjuksköterska tas tillvara!
Exempel på arbetsuppgifter:
• besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder
• ansvara för handledning och utbildning i omvårdnad
• instruera och delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonalen
• ha kontakt med och ge stöd till anhöriga
• dokumentera i olika kvalitetsregister och verksamhetssystem
• delta och driva en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet
Om arbetsplatsen
Adrianska huset är ett specialistboende för kognitiv svikt. Vi har två avdelningar för personer med BPSD-symtom, en avdelning för personer med frontallobsdemens, en avdelning för förvärvad demenssjukdom samt en korttids-och växelvårdsavdelning. Hos oss finns det 48 boendeplatser fördelade på sex olika grupper. Här arbetar ungefär 70 medarbetare och vi har även ett eget tillagningskök med två egna kockar i verksamheten. Vi finns i Mellringe, i västra delen av Örebro i natursköna omgivningar med bra bussförbindelser. Läs mer om Adrianska huset på Adrianska huset - orebro.se!
Som sjuksköterska hos oss kommer du att ha din grundplacering på Adrianska huset men tillhöra område Väster 1 i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen. Väster 1 innefattar Adrianska huset, Löwenhjelmska huset och Elgströmska huset. Det skapar ett större nätverk och möjlighet till kontinuerligt kompetensutbyte.
Som sjuksköterska på Adrianska huset kommer du ingå i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HS) där vi samlar alla sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden under en och samma organisation. På så vis kan vi skapa bättre förutsättningar, jämlik vård och värna om Örebro kommuns hälso- och sjukvårdsresurser. För dig som sjuksköterska innebär det även att du får en chef som i grunden är legitimerad och därmed är väl insatt i de frågor du står inför i arbetet.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du trivs med att ha egna ansvarsområden och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor och hyresgäster ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter, och ser möjligheter och lösningar i det du ställs inför. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster och övrig personal, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort, manuell växellåda
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• erfarenhet av arbete inom geriatrik
• specialistutbildning så som distriktssköterska, demens, geriatrik eller psykiatriTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstid: dag, kväll och helg. I dagsläget är det två helger och fåtal kvällar på tolv veckor.
Övrig information
Under rekryteringsprocessen kommer det ske en legitimationskontroll via Socialstyrelsen samt kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 september. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9495650