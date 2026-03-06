Sjuksköterska till 31.Jägarbataljonen, K3
Försvarsmakten / Sjuksköterskejobb / Karlsborg Visa alla sjuksköterskejobb i Karlsborg
2026-03-06
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlsborg
, Haninge
, Motala
, Skövde
, Mjölby
eller i hela Sverige
Om enheten
31. jägarbataljonen är ett lätt konventionellt jägarförband med uppgift att stödja Försvarsmaktens specialförband.
Dimensionerande profil för bataljonen är främst förmågan att genomföra snabba förflyttningar och strid till fots med burna vapensystem. Bataljonen är välövad och har utvecklade metoder att lösa dessa uppgifter tillsammans med helikopter- och transportflygförband.
Bataljonen verkar i uppgiftsanpassade stridsgrupper över stora ytor och ofta i en annan riktning än övriga förband vilket ställer stora krav på personalens fysiska och psykiska förmåga. Detta ställer vidare stora krav på enskilda soldatfärdigheter samt förmågan att som individ kunna prioritera uppdraget och gruppen före sina egna behov. Utöver soldatfärdigheterna krävs god samarbetsförmåga, initiativtagande samt hög stresstålighet vilka är förutsättningar för att jägarsoldaten tillsammans med gruppen ska kunna verka i samtliga situationer.
Under 2028 har 31. jägarbataljonen fått i uppdrag att bidra till NATO-insatsen, Forward Land Forces (FLF) Lettland / LNLV (land NATO Latvia).
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ingår i en av Försvarsmaktens mest specialiserade medicinska enheter med fokus på trauma. Arbetsuppgifterna varierar mellan medicinskt arbete med modern och begränsade resurser. Till sedvanliga soldatuppgifter. Ex. triagering, resucitering, skadebegräsning, resa tält, framryckning till fots m.m
Dina arbetsuppgifter utgörs av men är ej begränsade till:
• Sedvanliga uppgifter som sjuksköterska, inriktning trauma
• Stödja vid upprättande och vård av enheten
• Delta vid arbete på skadeplats
• Identifiera behov, delta i och genomföra utbildning
• Vara med och utveckla den egna verksamheten och utbildningar
• Kunna lösa uppgifter som soldat vid förbandet
Du arbetar med begränsade resurser och under förhållanden som ibland kan vara extraordinära. Du behöver vara beredd på att arbeta brett och utanför din egen komfortzon.
Krav för tjänsten
• Legitimerad sjuksköterska.
• GU/GMU (om minst 6 månader)
• Godkända anställningstester vid 31.jägarbataljonen
• Beredd att tjänstgöra både nationellt och internationellt
Meriterande
• Militär grundutbildning motsvarande värnplikt, GSU/GMU eller annan svensk militär utbildning (om inte kan kompletterande tester behöva genomföras)
• Tidigare tjänstgöring vid Jägarförband eller motsvarande
• Tidigare militär utlandstjänstgöring
• Två års erfarenhet som sjuksköterska
• BATLS, TNCC, DSTC, PHTLS eller likvärdiga kurser
• Erfarenhet av prehospitalt- och/eller katastrofarbete.
• Körkort och/eller militärt förarbevis.
Personliga egenskaper
Du har förmåga att arbeta i och för din grupp såväl som självständigt. Du är strukturerad, flexibel och ordningsam samt har en hög egen drivkraft. Du ser din tjänstgöring vid förbandet som långvarig. Du har ett professionellt förhållningssätt och har stor social kompetens. Du är empatisk, stresstålig, noggrann, lyhörd, servicemedveten samt har en problemlösande analysförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningsform: RO-avtal
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad: Deltid
Provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning inom Försvarsmakten.
För mer information om vad det innebär att vara deltidsanställd, se Deltid i Försvarsmakten - Jobbmöjligheter på deltid
Mer information kommer att delges under testhelgen
Intervjuer samt tester kommer att genomföras i Karlsborg under helgen vecka 21.
21-24 maj 2026, torsdag kväll till söndag eftermiddag.
En kallelse med mer information kommer att skickas till den mail du angivit i din ansökan.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-16.
Din ansökan ska innehålla:
- CV (med kontaktuppgifter till referenser)
- Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
- Utbildningsintyg, ex. gymnasiebetyg och universitetsexamen
- Övriga betyg/intyg av relevans för tjänsten samt vitsord/betyg från tidigare tjänstgöring
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta via mejl: K3-Sjvplut@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Personalsektionen vid 31.Jägarbataljonen, bataljonsstab: K3-31bat-rekrytering@mil
Fackliga företrädare:
SACO:
OFR/O: K3-wanasofficersforening@mil.se
OFR/S: Mikael Ekelund
SEKO: Daniel Andersson
Samtliga nås via växeln: 0500-45 10 00 - förutom OFR/O.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9783074