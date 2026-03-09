Sjuksköterska till 1177, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-03-09
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hälso- och sjukvården ställer om till nära vård för att kunna möta framtida behov och förväntningar. Konkret innebär det att mer vård kommer att bedrivas närmare invånarna genom öppna och flexibla vårdformer. Invånarna ska ha större möjligheter att vara delaktig i sin egen vård utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Istället för att patienten måste göra sig tillgänglig när det passar organisationen så ska vården göras tillgänglig när det passar patienten.
1177 på telefon är en nationell tjänst som bedrivs dygnet runt i alla regioner i Sverige. Vi ansvarar för sjukvårdsrådgivning i hela Region Västernorrland under dygnets alla timmar. Vi samverkar även med Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands sjukvårdsrådgivningar vissa tider på dygnet.
Vi söker nu nya kollegor. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, eller deltid enligt överenskommelse med rekryterande chef. Tillträde enligt överenskommelse. Vill du prova på utmaningar och arbeta i en ständig lärande och utvecklande miljö? Då är 1177 rådgivning rätt arbetsplats för Dig!
Sjuksköterska till 1177, SundsvallPubliceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet som är i ständig utveckling. Arbetet är omväxlande och roligt. Vi arbetar med kvalificerad rådgivning, gör medicinska bedömningar och hänvisar till rätt vårdinstans. Till din hjälp i arbetet har du ett kvalitetssäkrat symtombaserat nationellt beslutsstöd och följer en strukturerad samtalsprocess.
Som nyanställd genomgår du ett gediget introduktionsprogram med både teoretisk och praktisk utbildning. Vi är måna om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att våra sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin roll.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har några års yrkeserfarenhet
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kan göra sig förstådd i det engelska språket
Det är meriterande om du
Har en utbildning i Öppen hälso- och sjukvård eller annan specialistutbildning
Har erfarenhet av mottagningsarbete och telefonrådgivning
Har arbetat med digital rådgivning
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Stabil
Lojal
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Kristina Malmsten-Pedersen +4660182591 Jobbnummer
9783679