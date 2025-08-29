Sjuksköterska, tidsbegränsad
2025-08-29
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Då har du kommit rätt!
Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta med friska människor och genomföra undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet.
Vid prövningsenheterna arbetar bland annat överläkare, psykologer, sjuksköterskor och prövningsadministratörer tillsammans med våra handläggare. Sammanlagt kommer du att få ca 65 kollegor som arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi finns i nyrenoverade lokaler vid Linnéplatsen med utsikt över Slottsskogen och närhet till centrum. Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska
- ska du genomföra hälsoundersökningar på prövande till utbildningar och anställningar inom Försvarsmakten och Polismyndigheten samt hos andra uppdragsgivare.
- arbetar du självständigt utifrån våra givna metoder och riktlinjer, samtidigt är din arbetsinsats en del i en gemensam prövningskedja.
Det är viktigt att du trivs med strukturerat arbetsinnehåll och arbetssätt, som en del i ett gemensamt uppdrag.
Våra arbetsmetoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att vi gör urval med hög kvalitet för att garantera rätt person på rätt plats med rätt ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig
- som är sjuksköterska med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen
- med några års erfarenhet av kliniskt arbete i en patientnära verksamhet
Dina personliga egenskaper
Du är en person med förmågan att bidra med mognad och stabilitet. Du kan samarbeta bra med andra människor där du kan lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt. Du kan också se helheten och förstå det större perspektivet. Du bidrar med noggrannhet och kvalitet i arbetet du utför.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning med start enligt överenskommelse till och med 4 februari 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid när det fungerar för verksamheten och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Inför anställningen gör vi en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
