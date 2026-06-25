Sjuksköterska thorax 50D
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2026-06-25
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Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På avdelning 50 D arbetar vi med pre- och postoperativ vård av främst hjärt- och lungopererade patienter. Vi arbetar tillsammans i team och har ett högt arbetstempo, alla är mycket måna om att hjälpa varandra när det behövs. Vi arbetar för att ha ett bra arbetsklimat där både medarbetare och patienter trivs. Vi är drygt 60 anställda på avdelningen, sjuksköterskor och undersköterskor. I verksamhetsområdet ingår också thoraxoperation och thoraxintensiven. Vi har ett gott samarbete mellan enheterna och arbetar för att kunna göra vården så effektiv och säker som möjligt för våra patienter.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på 50 D kommer du att arbeta i våra team. Du kommer få användning av dina kunskaper i specifik omvårdnad och arbeta med en hel del medicinsk teknik. Vi har mycket tydliga rutiner och vi hjälper alltid varandra. Arbetet är mycket spännande och utvecklande.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och tycker om att arbeta med människor.
Din kompetens
Vi ser att du är inte bara en skicklig sjuksköterska, utan också en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Detta visar sig inte bara i din höga arbetsmoral utan också i ditt orädda och målmedvetna sätt. Har du detta kombinerat med nyfikenhet och noggrannhet kan du vara rätt för oss.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.akademiska.se
(http://www.akademiska.se/).
Vill du veta mer?
Tf Avdelningschef Emelie Ulfsdotter Lindelöf, 072-210 49 40
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS609/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9978763