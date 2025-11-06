Sjuksköterska, tandläkare, läkare
Laserlight sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laserlight sverige AB i Stockholm
Om jobbet
En fin och mysig Skönhetsklinik som ligger centrala Stockholm med många kunder, söker injektionsbehandlare, läkare eller tandläkare . Tjänsten innebär att man ska utföra injektionsbehandlingar såsom filler och Botox. Du kan ha annan sysselsättning på sidan.
Det finns även möjlighet att göra injektionsbehandlingar under Ultraljud för den som är intresserad.
Flexibel arbetstid, det vill säga att du kan bestämma vilka dagar du vill jobba.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Att ha Intresse för skönhetsbranschen
Att vara legitimerad sjuksköterska läkare eller tandläkare
Att kunna prata flytande svenska
Att ha lång erfarenhet av injektionsbehandlingar som Botox, fillers, profhilo, prp
Arbetsuppgifter består i att ge rådgivning och behandling kring Botox, filler och daglig skötsel efter passen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: info@laserklinikcenter-st.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Injektionsbehandlare". Arbetsgivare Laserlight sverige AB
(org.nr 559226-5630)
Upplandsgatan 19 A (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Jobbnummer
9592675