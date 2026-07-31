Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska
Munkedals Kommun / Sjuksköterskejobb / Munkedal Visa alla sjuksköterskejobb i Munkedal
2026-07-31
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eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden, hemtjänst och kommunal primärvård. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet.
Drivs du av att arbeta med människor i behov av hälso- och sjukvård? Då har vi ett gemensamt intresse!
I den kommunala primärvården i Munkedal arbetar 27 sjuksköterskor och vi ger vård till cirka 270 personer. Orsakerna till att de behöver vår hjälp kan vara flera men det som förenar är att personerna har ett behov av sjukvårdsinsatser i hemmet. Den kommunala hälso- och sjukvården är ett roligt, varierande och utmanande jobb tycker vi som arbetar här och vi hoppas få möjligheten att träffa dig och berätta mer om vår verksamhet.
Beskrivning av arbetet
Vi söker dig som delar vårt stora intresse och engagemang för att arbeta med personer i behov av hälso- och sjukvård. Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du kommer att vara omvårdnadsansvarig för en egen enhet, med varierande arbetsuppgifter där du skall bedöma, organisera och utföra olika insatser utifrån individens behov, något som vi vill ska främja din personliga utveckling. Som sjuksköterska hos oss skall du tillsammans med dina kollegor, som har omvårdnadsansvaret för angränsande enheter, arbeta med personens behov i centrum.
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska.
har arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.
har B-körkort.
har erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård (meriterande).
har utbildning inom psykiatri, palliativ vård eller demensvård (meriterande).
är specialistutbildad distriktssköterska, alternativt inom vård av äldre (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter att du är ansvarsfull, observant och trygg i dig själv, då dessa egenskaper gör att du kan utföra en trygg och individanpassad hälso- och sjukvård samt fatta snabba och välgrundade beslut. Med tanke på variationen i arbetsuppgifterna och de olika situationer som kan uppstå behöver du ha förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och ha gott omdöme för att kunna prioritera på ett effektivt sätt. Din kommunikativa förmåga är också av stor betydelse, både för att skapa förtroendefulla relationer och för ett gott samarbete med kollegor för att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet inom hälso- och sjukvården.
Vi erbjuder dig
stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet att påverka dina arbetstider.
förmånligt friskvårdsbidrag, ett aktivt nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
generös kompetensutveckling.
fördelaktig tjänstepensionsavsättning samt möjlighet till semesterväxling.
ett ledarskap som bygger på våra värdeord: mod, engagemang, tydlighet och tillit.
Vi vill informera dig om
att utdrag från belastningsregister behöver uppvisas innan anställning, vilket kommer att göras via vår leverantör Fortcheck.
provanställning kan eventuellt komma att tillämpas för tjänsten.
att intervjuer kan ske löpande, så du är varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
då det är semestertider kan svarstiderna komma att bli lite längre. Rekryterande chef och facklig representant är åter i arbete vecka 33.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
)
455 80 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen, Avd Vård & omsorg, Kommunal primärvård, Hemsjukvård Kontakt
Vårdförbundet Sara Hermansson sara.hermansson@munkedal.se 0724624854 Jobbnummer
10016615