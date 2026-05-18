Sjuksköterska/Specialistsjuksköterska
2026-05-18
Anestesienheten, Operations- och intensivvården, Jönköping Sjukhus
Vill du bli en del av vårt team? Just nu söker vi sjuksköterska/specialistsjuksköterska till uppvakningsavdelningen!
Rollen som sjuksköterska
Sjuksköterskan skall i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och under eget yrkesansvar planlägga och utföra en målinriktad omvårdnad i samråd med patient, anhöriga, patientansvarig läkare och utifrån avdelningens rutiner.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och du kommer att arbeta mot många olika specialiteter, exempelvis kirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi och barn.
Dessutom deltar du i det fortlöpande kvalitetssäkringsarbetet.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning, på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Det är en rotationstjänst dag/natt med fast schema.
Din blivande arbetsplats
På Uppvakningsavdelningen tar vi hand om de patienter som ska, eller har genomgått operation. Genom att fokusera på patientens individuella behov säkerställer vi att det pre- och postoperativa omhändertagandet leder till ett för patienten tryggt uppvaknande efter operativt ingrepp.
Vi erbjuder interventioner som syftar till att på bästa möjliga sätt minimera patientens upplevelse av obehag samt säkerställa återkomst/upprätthållande av stabila vitala parametrar.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna med specialistutbildning inom kirurgi/ortopedi alternativt akut-, anestesi- eller intensivsjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom operations- och intensivvårdsverksamhet, uppvakningsverksamhet eller tidigare arbete inom opererande klinikers verksamhet.
Det är viktigt för oss är du som person är strukturerad, stabil och har hög arbetsmoral. För att trivas hos oss ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är empatisk och flexibel. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Vi har ett patientcentrerat arbetssätt genom att vi arbetar efter vår kvalitetspolicy där målet är en god upplevelse för patienten i en svår situation. Kvalitetspolicy: "På operations- och intensivvårdskliniken, Ryhov arbetar vi för att ständigt förbättra och kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi vill att de vi är till för talar väl om oss, känner förtroende och återkommer till oss om behov uppstår."
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Anders Engdal 010-242 13 93.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-06-12, urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
I den här rekryteringen har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Vi tror att det ger en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess där du får möjlighet att beskriva dina erfarenheter och kompetenser utifrån tjänstens krav.
Välkommen med din ansökan!
