Sjuksköterska sommarvikarie i Gnesta
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Gnesta Visa alla sjuksköterskejobb i Gnesta
2026-02-17
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
Som sjuksköterska inom kommunen har du huvudansvaret för våra patienter upp till sjuksköterskenivå. Du ansvarar för planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter, bedömningar, akuta insatser, kontakt med läkare och läkemedelshantering. Du samarbetar nära med sjuksköterskor och andra professioner både internt och externt för att tillgodose patientens hälso- och sjukvårdsbehov. I det dagliga arbetet handleder och delegerar du till omvårdnadspersonal.Kvalifikationer
* Svensk leg som sjuksköterska
* B-körkort samt vana att köra bil
* Kunna uttrycka dig väl i svenska språket både i tal och skrift
Som person ser vi gärna att du är en ansvarsfull och engagerad person. Du bidrar med din positiva inställning till ett bra samarbete i teamet och gillar att den ena dagen inte är den andra lik.
Vi hoppas att detta lockar och att du vill bli en viktig länk i vårt team!
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
