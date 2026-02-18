Sjuksköterska, sommarvikarie 2026, Arlöv
Norlandia Care AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-02-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Care AB i Malmö
, Burlöv
, Vellinge
, Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi på Norlandia Äldreomsorg söker dig som är sjuksköterska och som vill jobba heltid/deltid under hela eller delar av sommaren på Sollidens äldreboende i Arlöv. Vill du bli en del av vårt team i sommar? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg?
Som sjuksköterska inom Norlandia Äldreomsorg är du en värdefull nyckelperson och ansvarar för att våra boendes behov av hälso- och sjukvård tillgodoses. En viktig del i arbetet är också att stödja, handleda och utbilda övrig omvårdnadspersonal och vara ett gott föredöme för dina kollegor.
Du arbetar med omtanke i allt du gör med stort eget ansvar och har förmågan att prioritera och leda andra även vid förändrade omständigheter. Flexibilitet och kollegialt samarbete är av stor vikt i uppdraget.
Om Solliden äldreboende
Sollidens vårdboende med inriktning demens är vackert beläget med en lugn och rogivande omgivning som inbjuder till korta eller längre promenader under soliga dagar. Finns idag 68 lägenheter fördelade på 6 avdelningar. Solliden erbjuder dagligen någon form av aktiviteter som t.ex sitt gympa, sitt zumba, sitt yoga och musikunderhållning för våra äldre. Maten tillreds på varje avdelning och sprider goda dofter varje dag, vilka ökar aptiten för våra äldre. Solliden är Stjärnmärkt och även certifierade av ÄT - UP, vilket innebär fokus på personcentrerat arbetssätt likväl som stort fokus på de äldres Nutrition.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/Solliden
Hos oss kan du få din lön och lediga arbetspass direkt i mobilen
Som sommarvikarie hos oss får du tillgång till Cappy - en smart app som ger dig en överblick över din arbetstid och lön. I appen kan du till exempel se arbetad tid, intjänad lön, preliminär löneutbetalning, information om lediga arbetspass och hur mycket du kan tjäna på ett extrapass. Med Cappy finns även möjlighet att ta ut del av intjänad lön för extrapass/timpass direkt efter avslutat pass.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en god förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Som sjuksköterska inom äldreomsorgen får du möjlighet att ta stort eget ansvar vilket kräver både yrkesskicklighet, prioriteringsförmåga och flexibilitet.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorgen med inriktning demens..
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god datorvana och systemkunskap.
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: Heltid, deltid eller timanställning
Tillträde: Juni, juli och augusti 2026
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Marina Lordén
Telefonnummer: 072 -214 10 74
E-postadress: marina.lorden@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7258072-1849637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Arwidius väg 56 (visa karta
)
232 91 ARLÖV Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Jobbnummer
9751008