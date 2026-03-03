Sjuksköterska sommarvikariat Brommagårdens Vob
2026-03-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Brommagården är ett litet demensboende med 36 platser för personer med kognitiv svikt.
Två heltids-sjuksköterskor tjänstgör dagtid måndag- fredag. Varje sjuksköterska ansvarar för en plan. Under röda dagar, helger och kvällar ansvar för sjuksköterskeinsatser utförs av jourverksamhet.
Vår verksamhet bygger på helhetstänkande, öppenhet, respektfullt bemötande och ansvar. Den äldres integritet och beslutanderätt är självklara förutsättningar för vårt arbete för att den äldre ska känna sig delaktig i sin vardag och i sin vård och omsorg. Vi lägger stor vikt på bra mottagande av den äldre och dennes närstående i olika möten. Vi arbetar i multiprofessionella team och tar del av den äldres levnadsberättelse för att skapa trygghet, meningsfullhet och känsla av sammanhang. Vi strävar efter goda relationer med närstående och ser dem som en värdefull resurs i vårt arbete och lägger därmed mycket vikt på ett gott bemötande av den äldre och dennes närstående. Brommagården är ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en 100% sommarvikariat på vackra Brommagården med start v. 27 t.o.m. v.33. Målet är att det alltid skall finnas två sjuksköterskor i tjänst, därav en fastanställd sjuksköterska och en vikarierande sjuksköterska. Du har möjlighet att samarbeta med oss i fortsättningen som timavlönad sjuksköterska .
Din roll
Omvårdnadsansvaret fördelas mellan två sjuksköterskor som arbetar dagtid måndag till fredag. Som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvård för boende och samarbetar med dem olika professioner som finns på enheten. Arbetsuppgifterna är sedvanliga för en sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende. Dokumentationen sker i Stockholms stads dokumentationsprogram Vodok.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från äldreomsorg för personer med kognitiv svikt.
Du har erfarenhet av dokumentationssystemet Vodok. Meriterande är om du är van att arbeta med digital signeringssystem ( Appva) samt har goda kunskaper i dokumentation och vana ifrån arbete med nationella kvalitetsregister såsom Senior Alert, BPSD och Palliativa registret.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Brommagårdens vård- och omsorgsboenden Kontakt
Jeni Othman jeni.othman@stockholm.se 08-50806722 Jobbnummer
9775303