Sjuksköterska som brinner för verksamhetsutveckling
Avdelning 14 hjärtmedicin är en avdelning med 14 vårdplatser och cirka 30 medarbetare som tillsammans med kliniken tillhandahåller internmedicin dygnet runt till befolkningen i västra länsdelen. Vårt gemensamma fokus är att erbjuda akutsjukvård med god patientsäkerhet och ett gott bemötande. På hjärtmedicin arbetar vi i team tätt tillsammans med patienten i centrum. Sjuksköterska från hjärtmedicin berättar: "Det är något speciellt med att arbeta med hjärtat. Varje dag får jag möta en tacksam patientgrupp som ofta är mycket motiverade till att bli bättre." Vi har ett öppet arbetsklimat med en bra gemenskap som bidrar till en trygghet när tempot kan variera" - Sjuksköterska, avdelning 14 hjärtmedicin.
Vårt erbjudande
Eftersom vi tror att en trygg arbetsmiljö och kompetens är grunden till säker vård, så lägger vi stort fokus på introduktion och utbildning. Vårt mål är engagerade och kunniga medarbetare och därför erbjuder vi intressanta sidouppdrag på avdelningen, hospiteringsmöjligheter på lasarettets hjärtmottagning och även studiebesök på kardiologen och seldingerenheten i Linköping.
Vi tillhandahåller både interna och externa utbildningar och föreläsningar.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
I grunden blir du anställd som sjuksköterska på 100 % där den tilldelade rollen som sektionsledare innebär kliniskt arbete 50 % och administrativt arbete 50 %. Fördelning av procentsatsen kan tillfälligt ändras vid behov. Rollen som sektionsledare är tidsbegränsad och innebär årlig avstämning med chef.
Det kliniska arbetet är främst förlagt på helger, röda dagar och under semesterperioden men också vid akut frånvaro av personal.
Som sektionsledare arbetar du nära vårdenhetschef och verksamhetsledning för att utveckla och stärka den operativa ledningen i den patientnära verksamheten. Du bidrar till en lärande miljö för medarbetare, studenter, patienter och närstående. Som sektionsledare kommer du tillsammans med enhetens ledningsgrupp leda utvecklings- och förändringsfrågor och arbeta som enhetens avvikelsesamordnare. Du kommer anordna utbildningar, arbeta med kompetensförsörjningsfrågor på enheten och du kommer också att vara huvudhandledare för avdelningens sjuksköterske-studenter samt kontaktperson mot Linköpings universitet.
Hos oss möter du patienter från slutenvårdens alla internmedicinska områden men speciellt möter du patienten som akut har insjuknat eller försämrats i sin hjärtsjukdom. Vi arbetar i team tillsammans med patienten, där vårt mål är att möta patientens behov i det akuta skedet och framåt planera det fortsatta vårdbehovet. Hos oss är vårdflödet ofta snabbt med korta vårdtider. Ditt ansvarsområde som sjuksköterska innefattar allt från omvårdnad, läkemedelsadministration, förberedelser inför undersökningar till granskning av hjärtövervakning. Arbetet innebär även handhavande av medicinteknisk utrustning såsom till exempel manuell defibrillator, mobil och fast hjärtövervakning. På avdelningen utförs elkonverteringar till både polikliniska och inneliggande patienter. Vi ansvarar även för lasarettets hjärtstoppslarm.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska sedan några år, gärna med erfarenhet av hjärt-sjukvård. Du har ett professionellt och gott bemötande där patientens bästa alltid står i fokus.
Du behöver trivas med akuta flöden där ingen dag är den andra lik.
Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete och/eller ledarskap. Även erfarenhet av arbetsledning, samordning eller andra ledande uppdrag ses som meriterande för tjänsten.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som är initiativtagande, kvalitetsmedveten och har förmåga att arbeta strukturerat samtidigt som du behåller ett helhetsperspektiv. Du är positiv, lyhörd och har ett lösnings-orienterat förhållningssätt, med förmåga att se möjligheter i förändring och utveckling.
Din förmåga att känna dig trygg i att leda och fördela arbetet samt att du har god samarbets-förmåga och trivs med att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper är en förutsättning för tjänsten. Vidare har du god kommunikativ förmåga, är bekväm med att tala inför grupp och kan förmedla kunskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning, varav det kliniska arbetet är förlagt på rotationstjänstgöring.
Uppdraget som sektionsledare är tidsbegränsat.
Vi är måna om att din arbetstid ska vara i balans med resten av ditt liv. Vi erbjuder därför arbetstidsmodellen 90/10, vilket innebär att du arbetar 90 procent med heltidslön. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Lasarettet, A-huset, Plan 14 (visa karta
)
591 85 MOTALA Arbetsplats
Medicinska specialistkliniken Kontakt
Vårdenhetschef
Ingrid Bondesson ingrid.bondesson@regionostergotland.se 010-1047427

Jobbnummer
9857313