Sjuksköterska sökes till Villa Baldersro i Handen - Vardaga AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Vardaga AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-15Nu söker vi på Villa Baldersro en sjuksköterska för timanställning under sommar och höst 2021. Vi erbjuder flera förmåner. Sök tjänsten senast 2021 06 30.Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:Utbildning via vår egen utbildningsorganisation LäraFörmånsportal med rabatter och förmånerCoachande och stöttande chefer nära digTydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boendeKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläderKollektivavtalOm rollenI rollen som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ingår du i ett team med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut. Ni arbetar tätt ihop och skapar och bibehåller goda relationer med de boende, anhöriga och uppdragsgivare. Tillsammans har ni i uppgift att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.Din roll i teamet är att handleda i omvårdnaden och ansvara för att medicinska ordinationer följs. I övrig genomför du regelbundet riskbedömningar och uppföljningar i syfte att utveckla vår kvalitet i verksamheten enligt Vardagas koncept.Om Villa BaldersroVi är ett äldreboende i Haninge. Hos oss finns demensboende, vård för somatisk omvårdnad och korttidsboende. Vi har nära till Handens centrum och till promenadstråk i närheten. Besök gärna vår hemsida för att få veta mer www.villabaldersrovardaga.se] Din erfarenhet och kunskapVi önskar att du:tycker om att möta människor i olika situationer.är ansvarsfull och driftig.är professionell och pedagogisk.trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.är självständig och kan ta beslut utifrån dina egna bedömningar.är van att organisera ditt arbete på ett effektivt sättDu är legitimerad sjuksköterska . Har du arbetat några år inom äldreomsorgen är det meriterande. Om du är intresserad att endast arbeta dagtid helger under sommarperioden juni - augusti då är kanske denna anställning är något för dig. Söker även någon som är intresserad att arbeta veckodagar under juli månad. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.2021-04-15Lön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdatum: enligt överenskommelse, så fort som möjligtSista dag att ansöka är 2021-06-30Har du frågor? Kontakta gärna: Irén Andersson, 072 707 22 60. Observera att det inte går att ansöka via E-post.Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här ( https://vardaga.teamtailor.com/). Facklig kontakt: Vårdförbundet, Hampus Kalpakas,Mobil: 076-621 73 30,Mail: vardforbundet@ambea.se Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-30Vardaga AB5693292