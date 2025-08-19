Sjuksköterska sökes till Transplantationscentrum!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-08-19
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du sjuksköterska och nyfiken på Transplantation? Vi söker sjuksköterskor som vill jobba dag/kväll.
Om verksamheten
På Transplantationscentrum bedriver vi högspecialiserad vård och vi är den enda vårdavdelningen i Skandinavien som transplanterar alla inre organ under samma tak, vilket vi är väldigt stolta över. På Transplantationscentrum utför vi transplantationer men även kirurgiska ingrepp på patienter som har en tumör i lever eller gallvägar. Vår verksamhet består av både planerad och akut vård vilket ställer höga krav på ett gott samarbete genom hela vårdkedjan på enheten.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du möjlighet att bli den där erfarna, kompetenta, trygga sjuksköterska du drömmer om att bli! Du kommer utvecklas och lära dig allt du kan behöva för ditt framtida yrkesliv. Som sjuksköterska på avdelningen arbetar du med både avancerad kirurgisk och medicinsk vård samt med planerade och akut sjuka patienter.
Vi erbjuder ett introduktionspaket med både teoretisk och praktisk undervisning. Vi tror på en god start vilket innebär en individuellt anpassad introduktionstid på sex veckor beroende på tidigare erfarenhet. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av klinikgemensamma föreläsningar och reflektionstillfällen utifrån aktuella ämnen. Konferenser som anordnas internt här på kliniken men även ihop med övriga transplantationsenheter i Sverige är något alla medarbetare får möjlighet att delta på. Vi har ett närvarande ledarskap och när du behöver stöd i ditt dagliga arbete finns alltid en sektionsledare eller en kollega i närheten för att hjälpa dig.
Om arbetet
Som sjuksköterska på transplantationscentrum ges möjlighet att följa patienten hela vägen. Du träffar dem redan preoperativt, förbereder dem inför operation när de är nervösa men hoppfulla, för att sedan återse dem postoperativt, stötta dem i sin återhämtning, tackla eventuella motgångar samt introducera dem till livet som transplanterad och så småningom förbereda dem för hemgång. Ofta får du träffa dem igen när de kommer tillbaka för årskontroller.
Som sjuksköterska på vår transplantationsavdelning ansvarar du för omvårdnaden av patienter som genomgår en transplantation samt patienter som har en tumör i lever eller gallvägar och är i behov av ett kirurgiskt ingrepp. Vi arbetar personcentrerat och tillsammans med teamet gör du bedömningar sätter in och utvärderar omvårdnadsåtgärder utifrån den enskilda patientens behov.
Vi har en tydlig arbetsledning där våra sektionsledare ansvarar för den dagliga styrningen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska ses som meriterande. Att arbeta som sjuksköterska hos oss kräver personlig mognad och självständighet och vi söker därför dig som tar eget ansvar samt har förmåga och mod att agera efter din egen övertygelse. Du arbetar bra tillsammans med andra genom att lyssna och kommunicera och du hanterar olika situationer på ett konstruktivt sätt.
Då arbetet på avdelningen ofta är omväxlande och utmanande ser vi även att du är en flexibel och lösningsorienterad person med god samarbetsförmåga och ett bra bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2025-08-19
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Transplantationscentrum, Avdelning 139
Vårdenhetschef, Sofia Johansson 073-5971347
