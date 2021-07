Sjuksköterska sökes till stroke-/rehabavdelning i Sollefteå - Centric Care AB - Sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik

OM UPPDRAGETVi söker nu dig som redan arbetar som konsult eller dig som vill prova! Att vara konsult är väldigt roligt, du får verkligen välja när och var du vill arbeta och du har varenda sjukhus i hela Sverige att välja på! Vi har te.x ett uppdrag här på en avdelning i Sollefteå för dig som tycker att stroke-/rehabavdelning är roligt. Uppdraget finns från 1/9- 30/11, det finns stor chans att detta uppdraget förlängs och därmed möjlighet att fortsätta annars finns möjlighet till nya spännande utmaningar om du önskar göra något annat vid uppdragets slut.Vi hjälper till med boende och resor vid behov!DINA ARBETSUPPGIFTERSedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på stroke-/rehabavdelning. Dag/kväll. Journalsystem SYSteam Cross.2021-07-06Minst två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska och gärna med erfarenhet av stroke- och rehabiliteringsvård.OM OSSVi på Centric Care har nog ett av de roligaste jobben som finns - vi får nämligen dagligen träffa, hjälpa och umgås med de bästa inom vården och socialt arbete för att göra arbetsplatserna så givande och effektiva som möjligt. Vi har bemannat hälso- och sjukvården sedan år 2000 och är idag ett av Skandinaviens ledande bemanningsföretag.Som bemanningsföretag erbjuder vi våra konsulter några av de bästa lönevillkoren i branschen med bl.a. två löneutbetalningar per månad, årsbonus i form av upplevelsehelg, varierande uppdrag, en egen kontaktperson samt mycket uppskattade konsultträffar där vi umgås tillsammans under mer avslappnande former. Lägg sedan till en av branschens förmånligaste friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per kalenderår så börjar du få en bild om hur det är att jobba hos oss på Centric Care.Centric Care är ett auktoriserat bemanningsföretag som är medlem i Almega, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag.Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, Unionen och Akademikerförbundet vilket innebär en trygghet för dig som medarbetare. Vi har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro.Nyfiken på att veta mer om oss? Kontakta oss redan idag.Välkommen!