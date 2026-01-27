Sjuksköterska sökes till Nötkärnan i Kortedala
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och Bvc AB i Göteborg
Vill du bli en del i vårt team och utvecklas med oss? Förvänta dig ett omväxlande, stimulerande och meningsfullt arbete på en arbetsplats i positiv förändringsanda. Nu söker vi 2 sjuksköterskor!
Vi söker dig som vill arbeta hos oss på vår mottagning. Hos oss kommer du att arbeta med sedvanligt mottagningsarbete i primärvården bla med sårvård och omläggningar, telefonrådgivning, äldre-mottagning samt patientnära laboratoriearbete. Vi arbetar också med vaccinationer, triagering och omvårdnadsbedömningar. I arbetsuppgifterna ingår även patientkontakt via våra digitala kanaler.
Du kommer att arbeta i team och vara delaktig i arbetslagets planering och förbättringsarbete.Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC AB är en medarbetarägd, välrenommerad vårdcentral som är belägen vid Årstidstorget. Vi har över 11 000 listade patienter och är ca 30 medarbetare.
Vi är belägna i ett mångkulturellt område vilket ger stort engagemang och variation i vardagen. Vi ser områdets mångfald som en styrka och erbjuder en inkluderande arbetsplats där ditt arbete gör skillnad.
Vi erbjuder en trygg och utvecklande arbetsplats med fokus på tillgänglighet och patientcentrerad vård. Här har du korta beslutsvägar och möjlighet att påverka din arbetssituation.
Dessutom erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Frukost på arbetsplatsen
Friskvårdsbidrag
Om dig
Du är trygg i både person och profession, samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo samt arbetsmetoder, efter vad varje situation kräver. Du har lätt för att samarbeta och uppskattar att arbeta i tvärprofessionella team.
Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ.
Som person är du tydlig och förtroendeingivande. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete.Så ansöker du
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, erfarenhet av somatisk vård är en fördel, men inget krav och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi strävar efter flexibilitet vad gäller sysselsättningsgrad men vi önskar att du arbetar 80-100% . Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansök senast 28/2. Intervjuer kommer hållas under hela rekryteringsperioden.
Om detta låter intressant hör gärna av dig, så träffar vi dig och berättar mer!
Shadan Davachi Verksamhetschef, shadan.davachi@notkarnan.se
, 0739-792911
Läs mer om oss och vår vårdcentral på www.kortedalavardcentral.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: shadan.davachi@notkarnan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och Bvc AB
(org.nr 556779-6205)
Årstidsgatan 42-48 (visa karta
)
415 13 GÖTEBORG Arbetsplats
Nötkärnan Kortedala Vårdcentral Och Bvc Jobbnummer
9707521