Sjuksköterska sökes till Mejerigatan
2026-01-08
Välkommen till oss!
Attendo Mejerigatan är ett äldreboende med egen trädgård centralt beläget i Vellinge. Det är ett modernt och trivsamt boende med ljusa lägenheter. I de trevliga gemensamma ytorna bjuds det in till social samvaro. Med Sport och Spa som inriktning har detta livsstilsboende fokus på välmående i både kropp och sinne.
Attendo Mejerigatan är både demensboende och somatiskt äldreboende med totalt 54 lägenheter fördelat på tre våningsplan med nio lägenheter i varje enhet.
Mejerigatan arbetar utifrån Attendos demenskompass vilket innefattar BPSD, ASCOT och närståendeombud. Vi är dessutom stjärnmärkta inom demens.
Beskrivning av tjänsten
På Mejerigatan har vi två heltidsanställda sjuksköterskor som vardera har huvudansvar för tre avdelningar med totalt 27 patienter. Sjuksköterskorna delar kontor och har ett nära samarbete med varandra. Som sjuksköterska kommer du att ingå i vår lokala ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, gruppchefer och äldrepedagog.
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg är meriterande.
Tillsvidaretjänst 100%
Arbetstider dagtid inklusive röda vardagar
Tillträdesdatum enligt överenskommelse
Stämmer denna beskrivning in på dig?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och ett intresse för äldreomsorgen. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för dem som bor hos oss.
På Mejerigatan får du ett omväxlande arbete där du dels arbetar långsiktigt med hälsoplaner för att öka livskvaliteten för de boende och du gör bedömningar och fattar beslut om åtgärder i akuta situationer. I ditt ansvar ingår också att erbjuda en god palliativ omvårdnad. Omställningen till Nära vård gör att allt fler sjukvårdsinsatser på specialiserad nivå sker på boendet. Det ger dig en mångfald av stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Arbetet är självständigt samtidigt som du har tillgång till många kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk.
Som sjuksköterska i Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Om AttendoAttendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal Attendo+, via samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-02-15 men urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi tillämpar 6 månades provanställningVarmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
