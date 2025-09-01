Sjuksköterska sökes till lungmedicin
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en sjuksköterska som vill arbeta i en trevlig och kompetent arbetsgrupp? Då kan vår arbetsplats på lungmedicin vara något för just dig! Vi är ett team med stor arbetsglädje som nu söker ny kollega.
Vårt anställningserbjudande
Arbetet på avdelningen har stort fokus på samarbete och vi arbetar prestigelöst för att göra det bästa för våra patienter och värna vår goda arbetsmiljö. Hos oss blir du del av ett team där flertalet har mångårig erfarenhet av både yrkesrollen och lungmedicin. Hos oss arbetar du alltid tillsammans med en erfaren kollega.
Du får en individuellt anpassad inskolning med uppföljning efter en månad, där vi tillsammans går igenom eventuellt behov av ytterligare inskolningsdagar.
Vi har utbildningstillfälle en gång per vecka där antingen våra lungspecialister eller andra yrkeskategorier föreläser om lungsjukdomar och andra aktuella fokusområden. Hos oss går alla även en tvådagars extern utbildning inom Bi - Level där du lär dig grunderna i NIV - behandling.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Allt om dina förmåner
Om avdelning 74
Avdelning 74 är inriktad på lungmedicin och har 12 vårdplatser, med intag från akuten och övriga avdelningar dygnet runt. Arbetet innefattar mycket medicinsk teknik då våra patienter ofta har pleuradränage med behandlingar kopplade till dessa eller Non Invasiv Ventilation (NIV). Blodgasdelegering ser vi gärna att du erhåller efter en tid på avdelningen.
Vi har ett nära samarbete med lungmottagningen och bronkoskopiverksamheten är förlagd i avdelningens lokaler. Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du en del av teamet runt patienten och du har patientens bästa i fokus. Till din hjälp har du förutom sjuksköterske - och undersköterskekollegor, en avdelningskoordinator/vårdsamordnare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av akut slutenvård är meriterande men inte avgörande. Viktigast är att du är rätt person för oss.Dina personliga egenskaper
Vi hoppas att du är en glad och trevlig person, som tycker om att samarbeta i team och lära av varandra. Du är ansvarstagande, har ett flexibelt förhållningssätt och arbetar med patientens bästa i fokus. Tycker du om att testa nya arbetssätt och bidrar själv med förslag, då är du som klippt och skuren för oss.Övrig information
Tillsvidareanställning, heltid.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska specialiteter, Lungmedicin avd 74 Kontakt
Linda Ekman 08-12355694 Jobbnummer
9484117