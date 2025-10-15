Sjuksköterska sökes till larmcentral
Dedicare Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2025-10-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dedicare Sverige AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Dedicare söker dig som är allmänsjuksköterska med minst två års arbetserfarenhet till uppdrag på larmcentral. Du kommer att få en tre veckors lång utbildning innan uppdraget börjar, uppdraget startar vid årsskiftet. Vi söker dig som kan arbeta ca 60 - 80% och under minst tre månader men vi ser gärna att du kan arbeta sex - tolv månader. Detta uppdrag går inte att genomföra hemifrån utan du kommer att vara stationerad på arbetsplatsen. För att vara aktuell för detta jobb måste du ha tidigare arbetserfarenhet från akutsjukvård.
Vi söker dig som är intresserad av att jobba dag, kväll samt helg.
Vi erbjuder dig en förmånlig ersättning, rekryteringsbonus, reseersättning, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension enligt ITP-planen. Du kommer att ha nära kontakt med din Konsultchef som erbjuder dig ett tryggt och nära samarbete före, under och efter uppdraget. Du kan själv välja om du vill vara anställd eller arbeta som underkonsult.
Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta mig!Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Sjuksköterskeexamen med minst 3 års yrkeserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Arbetserfarenhet från akutsjukvård.Så ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök här". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för denna annons. På vår hemsida presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare Sverige AB
(org.nr 556583-9742) Arbetsplats
Dedicare AB (publ) Kontakt
Linn Öhgren linn.ogren@dedicare.se Jobbnummer
9558528