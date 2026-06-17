Sjuksköterska sökes till Högspecialiserad ätstörningsvård
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-17
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Ätstörningsvårdkedjans heldygnsvård för patienter över 25 år är en högspecialiserad avdelning med åtta vårdplatser för vuxna patienter med svår ätstörning. Verksamheten har ett uppdrag inom Nationell Högspecialiserad Vård (NHV), vilket innebär att vi vårdar patienter med komplex problematik från hela Sverige.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med skötare, läkare, psykolog, dietist och fysioterapeut. Vi befinner oss i en utvecklingsfas med fokus på att stärka och vidareutveckla vården, med målet att erbjuda behandling av högsta kvalitet. Vi söker dig som vill arbeta inom den specialiserade ätstörningsvården och vara med och utveckla både vården och din egen kompetens.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i den psykiatriska omvårdnaden av patienter med svår ätstörning. Arbetet innefattar att ge daglig omvårdnad och stöd, inklusive måltidsstöd, samt att följa och bedöma patientens somatiska och psykiatriska tillstånd.
Du arbetar i nära samarbete med ett tvärprofessionellt team och deltar aktivt i planering, genomförande och uppföljning av individuella vårdplaner. I rollen ingår även att ge information och stöd till patienter och närstående, samt att bidra till att skapa struktur och trygghet i en ofta krävande behandlingsmiljö.
Dokumentation, läkemedelshantering och kontinuerlig uppföljning av patientens utveckling är en viktig del av arbetet. Du förväntas också kunna hantera akuta situationer och göra kliniska bedömningar i komplexa vårdförlopp.
Arbetet innebär ett aktivt deltagande i teamets gemensamma utveckling, där du bidrar till att upprätthålla och vidareutveckla en vård av hög kvalitet.
Tjänstgöring sker dag, kväll och helg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lilla Kapplandsgatan 26B (visa karta
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421 37 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ätstörningsavdelning Högsbo Kontakt
Vårdenhetschef, Elaza Agaeva 070-7343674 Jobbnummer
9967742