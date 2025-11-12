Sjuksköterska sökes till Gävle LSS
2025-11-12
Vi söker dig som är sjuksköterska med flerårig erfarenhet för uppdrag till Gävle på LSS under perioden dec-mars 2026.
Vi erbjuder dig flexibelt upplägg, trygga anställningsvillkor, förmånlig ersättning och goda förmåner. Du får en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du får chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Sjuksköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga med övriga arbetskamrater och yrkeskategorier. Personlig mognad med intresse och förmåga att möta patienter och anhöriga i svåra situationer. Förmåga att prioritera, delegera samt arbetsleda arbetskamrater i teamet. Flexibel och vilja att verka för verksamhetens behov. Van att arbeta med varierande arbetsuppgifter i varierande tempo.
Vi erbjuder
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning och friskvårdsbidrag
Möjlighet att välja mellan veckolön och månadslön
Du får en lön som är synonym med dina prestationer
Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens
Du får personlig och nära kontakt med din konsultchef
Du får möjlighet att medverka på träffar och utbildningar som Dedicare anordnar för anställda konsulterSå ansöker du
Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan".
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
