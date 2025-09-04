Sjuksköterska sökes till Dagoperation, Varberg
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2025-09-04
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om oss och arbetet
Vi som arbetar på Dagoperation är en mindre grupp om 10 personer som består av sjuksköterskor och undersköterskor.
Vi tar emot öppenvårdspatienter och förbereder dem inför operation med t.ex. premedicinering och lokalbedövning. Efter operation ser vi till att de är stabila och smärtlindrade inför utskrivning. Vi tar hand om patienter, både vuxna och barn, från flera olika specialiteter som kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi, ÖNH och tand, vilket gör arbetet varierat och stimulerande. Vi samarbetar även med den postoperativa avdelningen för våra slutenvårdspatienter, men majoriteten av våra patienter går hem samma dag. I uppdraget ingår också att arbeta för verksamhetens fortsatta utveckling.
Arbetstid är dagtid måndag till fredag.
Vikariatet sträcker sig till och med den 30 augusti 2026, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet av vårdyrket. Har du tidigare erfarenhet av akutsjukvård är det meriterande. Det är även fördelaktigt om du har läst kurser inom akutmedicin eller har någon form av barnutbildning.
Vi ser att du som söker har en positiv inställning och en nyfikenhet och vilja att lära nytt. Du är ansvarsfull och initiativtagande för verksamhetens utveckling och positivt inställd till förändringsarbete. Därutöver förutsätter vi en god serviceanda och gott bemötande gentemot patienter och kollegor. Vidare ser vi att du har en mycket god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift krävs.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdatumet.
Övrig information
Arbetstider
På Hallands sjukhus arbetar vi gemensamt med att bemanna den verksamhet som är nödvändig dygnet runt. Det innebär att en del av arbetstiden kan förläggas på kvällar och helger.
Förmåner
För oss är det viktigt att du som sjuksköterska ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Mia Ädel, avdelningschef 0702-660572 Jobbnummer
9492224