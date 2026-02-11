Sjuksköterska sökes till beroendemottagning på Södermalm
2026-02-11
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Vi söker nu en sjuksköterska till en av våra mottagningar på Södermalm som erbjuder läkemedelsassisterad behandling till patienter med opioidberoende.
Hos oss jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, specialistläkare, psykologer, arbetsterapeut, kurator samt medicinska sekreterare. Vi jobbar tillsammans med patienten mot ökad livskvalitet och samverkar även med övrig hälso- och sjukvård, socialtjänst samt kriminalvård. Vill du vara med och bidra till en beroendevård i framkant? Då är detta ett jobb för dig!
Arbetsplatsen
Arbetet är omväxlande och ställer krav på flexibilitet. Våra patienter har psykiatrisk samsjuklighet och ofta somatiska besvär kopplat till sin beroendesjukdom. Vi arbetar personcentrerat utifrån individuella vårdplaner och behandlingsarbetet medför ofta en nära samverkan med övrig hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård samt andra relevanta aktörer. Genom ett gott och respektfullt bemötande ser vi människan bakom missbruket.
Vi strävar ständigt efter att öka vårdkvaliteten för våra patienter och ser utvecklingsarbete som en del i det dagliga arbetet.
Arbetet
Som sjuksköterska ansvarar du för att tillsammans med patienten och det tvärprofessionella teamet planera, genomföra och utvärdera patientens vård. Arbetet baseras på evidensbaserade metoder och målsättningen är att ge patienten ökad psykisk och fysisk hälsa samt ett ökat socialt fungerande. Du kommer att arbeta med motiverande och återfallspreventiva samtal, läkemedelshantering samt provtagning.Publiceringsdatum2026-02-11Dina personliga egenskaper
Du är en erfaren sjuksköterska som uppskattar en omväxlande arbetsdag med såväl korta som längre patientmöten.
Du är självständig men ser ändå styrkan i teamarbete, både med den egna professionen och tvärprofessionellt.
Ditt förhållningsätt är positivt och du bidrar till ett öppet arbetsklimat. Du är lösningsfokuserad och värdesätter utveckling.Kvalifikationer
Vi förutsätter att du är legitimerad sjuksköterska med stort intresse och engagemang för vår patientgrupp. Specialistutbildning inom psykiatri eller arbete inom beroendevård/psykiatri är meriterande.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid.
Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete på en välfungerande arbetsplats. Här trivs vi på jobbet, skrattar ofta och värdesätter arbetsglädje. Inom Beroendecentrum arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och utbildning för att ge dig möjlighet att utvecklas i din profession. För oss är det också viktigt att våra medarbetare trivs och mår bra på arbetsplatsen, därför erbjuds en timme friskvård per vecka, 5000 kr i friskvårdsbidrag per år samt fri sjukvård i öppenvård.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtester vid nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
