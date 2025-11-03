Sjuksköterska sökes till Barnortopedi
2025-11-03
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-11-03Om företaget
Vi är en öppenvårdsmottagning som är lokaliserad på Drottning Silvias Barnsjukhus i nära anslutning till kirurg- och medicinmottagning.
Vårt uppdrag är att utreda, behandla och följa upp barn med ortopediska åkommor. Vårt team består av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och medicinska sekreterare. I anslutning till vår mottagning finns fysioterapeuter, ortopedingenjörer och arbetsterapeuter. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i mötet med patienter och deras föräldrar. Vi har regelbunden fortbildning i form av föreläsningar på mottagningen. Vi erbjuder dig ett mycket varierande arbete där du får ta stort ansvar.
Om arbetet
I rollen som sjuksköterska hos oss ingår mottagningsarbete, assistera läkare vid besök, tidsbokning och telefonrådgivning. Du planerar och förbereder för besök med information och rådgivning. Då vi är ett litet team har varje individ flera specifika ansvarsområden, till exempel specialmottagningar, operationskoordinering, 1177, kvalitetsregister med mera. En del av teamet är gipsansvariga då gipsningar är en stor del av våra behandlingar.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska, erfarenhet inom ortopedi är meriterande. Arbetet förutsätter hög flexibilitet och vana vid självständigt arbete. Dock är förmågan till samarbete med olika yrkeskategorier lika viktig då vi är ett litet team. Vi söker dig med stort intresse för ortopedi, intresse för att lära dig nya saker och för att vara en del av utvecklingen av barnortopedin! Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
