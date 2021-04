Sjuksköterska sökes till Barnhjärtcentrum! - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-08Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Om verksamhetenVill du också vara med när vi bygger framtidens barnhjärtsjukvård?På Barnhjärtcentrum får du använda hela din kompetens i en spännande akutsjukvårdsverksamhet med både medicinsk och kirurgisk specialitet.Vi vill bli ännu fler för att möta framtidens behov i nationell högspecialiserad vård och söker därför barnsjuksköterskor/sjuksköterskor som vill vara med i den utvecklingen!På avdelningen vårdar vi barn från hela landet i samband med hjärtoperation, hjärtkateterisering, hjärttransplantation samt övrig utredningar och behandlingar av barn med hjärtsjukdom. Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus är ett av Sveriges två centra med uppdraget nationell högspecialiserad vård i barnhjärtkirurgi och utför därmed även högspecialiserad barnkardiologi.Vi arbetar med PatientNärmre Vård där ett tydligt teamarbete mellan olika professioner ger oss förutsättningar för att skapa värde för patienten. Farmaceuter, servicevärdar och administrativ personal avlastar sjuksköterskan med arbetsuppgifter som inte är patientnära, vilket ger stort utrymme för professionell omvårdnad. Du kommer att upptäcka att utbildningsinsatser är en naturlig del av vår vardag och att vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om det senaste inom vård och teknik som rör vår specialitet. Vi har precis flyttat i helt nya lokaler i nya tillbyggnaden på Drottning Silvias barnsjukhus.2021-04-08Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för omvårdnaden av barn och ungdomar som vårdas i samband med utredning eller behandling av medfödd eller förvärvad hjärtsjukdom. Du arbetar i team tillsammans med barnsköterskor, läkare och andra vårdprofessioner så vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete med mycket arbetsglädje. Vi söker dig som tycker det är roligt att få följa patientens hela vårdförlopp.Du visar engagemang och vilja i ditt arbete och är intresserad av att bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Som ny sjuksköterska på avdelningen möts du av ett skräddarsytt introduktionsprogram utifrån dina förutsättningar samt verksamhetens målsättningar och kunskapskrav. Efter introduktionsperioden kommer du att ha stöd av kompetenta och erfarna medarbetare, som fortsätter att handleda dig så att du får komma till din rätt professionellt. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom barn och ungdomsvård och med arbetslivserfarenhet. Om du inte har specialistutbildning kommer vi att erbjuda dig sådan så småningom.Kom till oss, hos oss får du utvecklas till expert!Om digVi söker dig legitimerad sjuksköterska med några års yrkeserfarenhet, meriterande om du har arbetat med vård av barn på sjukhus och/eller har en specialistutbildning i Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar alternativt i intensivvård. Har du dessutom ett magisterexamen är det ett stort plus.När vi fattar beslut om anställning ser vi självklart till personlig lämplighet. Vi värdesätter bland annat dig som har ett gott bemötande till patienter, anhöriga och medarbetare. Vi vill att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.välkommen med din ansökan!Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en tidskvotering vissa timmar på natten som innebär att nattjänstgöring 32 t/v ger heltidslön samt dubbel Ob-ersättning under timmarna 22:00 - 06:00.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-05-01 TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-25VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5677526