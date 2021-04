Sjuksköterska sökes till Barnendokrinmottagningen i Solna - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Solna

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna2021-04-07Vi erbjuderBarnendokrinmottagningen i Solna är en specialistmottagning som tar emot barn och ungdomar från 0-18 år med en bred variation av diagnoser. Mottagningen har cirka 2500 endokrinpatienter och cirka 400 metabolpatienter. Mottagningen har cirka 150 läkarmottagningar, 25 sjuksköterskemottagningar och 4-6 dagvårdspatienter per vecka.På Barnendokrin får du varierande arbetsuppgifter och kollegor med stor kunskap inom specialistområdet. Hos oss finns en glad och positiv stämning och gruppen består av sju sjuksköterskor och tre undersköterskor/barnsköterskor.2021-04-07Du kommer att arbeta med mottagningsuppgifter som läkarmottagning där barnen vägs och mäts enligt specifika riktlinjer innan besöket samt viss blodprovstagning som ibland kräver lustgasbehandling.Rådgivning i telefon samt via 1177.se och bokning av patienter till mottagning ingår också. Du kommer att ha sjuksköterskemottagning i form av provtagning och injektioner och undervisning i egenvård till barn och ungdomar samt deras familjer.En viss uppdelning finns i teamet och görs relaterat till diagnosgrupper och du som sjuksköterska kommer att ha hand om någon eller några diagnosgrupper.Tjänsten är en heltidstjänst med en veckoarbetstid på 40 timmar/vecka, ingen helgtjänstgöring.Vi sökerVi söker dig som:Arbetar enligt yrkesetiska koder och skapar delaktighet och samsyn i vårdmötet. Du visar respekt för patienten, ger säker vård som präglas av öppenhet och kvalitet.Samarbetar för att nå gemensamma mål och tar egna initiativ.Organiserar och planerar ditt arbete väl. Du slutför det som påbörjats och håller deadlines.Tar eget ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för ett bra slutresultat.Är trygg i dig själv. Du finner dig i en föränderlig vardag och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugn.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.KvalifikationerKrav:Leg sjuksköterska.Meriterande:Barnsjuksköterska, erfarenhet av endokrinologi. Erfarenhet av yrket.Varmt välkommen med din ansökan!För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)Personligt brev (frivilligt)YrkeslegitimationBevis om specialistkompetensProvanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och ca160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.Vi tar emot ca 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-28REGION STOCKHOLM5675468