Sjuksköterska sökes omgående
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2026-02-13
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Gotland
Är du en legitimerad sjuksköterska som söker nya utmaningar i en vacker och unik miljö? Vi söker nu en engagerad kollega för ett spännande uppdrag i Gotlands län. Här får du möjligheten att kombinera yrkesmässig utveckling med en fantastisk livskvalitet, omgiven av historiska miljöer och storslagen natur. Vi värdesätter din expertis och erbjuder en arbetsplats där din kompetens verkligen gör skillnad för patienternas vårdresa.
Som konsult hos Health Connect 365 får du en trygg och personlig partner genom hela ditt uppdrag. Vi är en ISO-certifierad verksamhet som sätter kvalitet och säkerhet i främsta rummet, vilket ger dig en stabil grund att stå på. Du erbjuds stor flexibilitet i ditt schema, en mycket konkurrenskraftig lön och förmåner som gör din vardag enklare. För oss är det viktigt att du känner dig uppskattad och har rätt förutsättningar för att lyckas i din roll.
Vi förstår vikten av smidiga lösningar vid arbete på annan ort. Därför hjälper vi dig gärna med allt kring resa och boende så att du kan fokusera helt på ditt arbete. Vårt dedikerade team finns tillgängligt för stöd och rådgivning dygnet runt, vilket skapar en trygghet för dig som väljer att arbeta som bemanningssjuksköterska. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa en trygg vård för invånarna.
Varför vänta på nästa steg i karriären? Ta chansen att arbeta i en miljö där arbetsglädje och professionalism går hand i hand. Ansök redan idag och upptäck fördelarna med att vara en del av Health Connect 365, där vi alltid sätter människan i centrum och strävar efter att vara Sveriges mest attraktiva partner för vårdpersonal.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med relevant yrkeserfarenhet
• Minst 2-4 års aktuell erfarenhet inom yrket
• Erfarenhet av relevanta journalsystem för området
• God svenska i tal och skrift (C1-nivå)
• Flexibel, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll och kliniska bedömningar
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888), https://www.healthconnect365.se
417 51 GÖTEBORG Kontakt
Recruitment Team info@healthconnect365.se Jobbnummer
9742918