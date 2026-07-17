Sjuksköterska socialpsykiatri, stöd och service
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-07-17
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
2 plats(er).
Hej! Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete som sjuksköterska?
Just nu söker vi två sjuksköterskor till vår sjuksköterskegrupp inom stöd, service och socialpsykiatri. Som sjuksköterska hos oss blir du en del av en grupp bestående av 10 sjuksköterskekollegor. Vi är en liten och tillåtande grupp där du alltid har nära till stöd, erfarenhetsutbyte och ett gott skratt. Här arbetar vi med högt i tak, en positiv atmosfär och en stark teamkänsla.
Vi erbjuder en genomtänkt introduktion anpassad efter dina behov, så att du känner dig trygg i din roll. Du får god tillgång till stöd, erfarenhet och kompetens från dina kollegor, vilket skapar fina förutsättningar för en hållbar och utvecklande arbetsvardag.
Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss och inom Luleå kommun? Besök gärna http://www.lulea.se/anstallning.
Flyttar du från annan ort? Det finns möjlighet till flyttbidrag.
Din roll hos oss
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta kliniskt likväl som med planering, uppföljning och administration/dokumentation. I nära samarbete med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg och meningsfull vardag för patienter som bor i service-, stöd- och gruppbostäder inom Luleå kommun. Patienterna har olika grader av somatiska sjukdomar och funktionsvariationer, såsom exempelvis Downs syndrom och autism, vilket innebär att vårdbehoven varierar. Målgruppen består av patienter från 18 år och uppåt.
Vi arbetar utifrån normaliseringsprincipen, vilket innebär att de som kan, med stöd av baspersonal ska besöka hälsocentralen för bedömningar, provtagningar och annan vård. För de patienter som inte klarar av att ta sig dit erbjuder vi vård och insatser i deras hem.
Du startar din arbetsdag tillsammans med kollegor på vårt gemensamma kontor där dagens arbete fördelas. Arbetet är självständigt, varierat och flexibelt, där du tillsammans med kollegor planerar och genomför vård utifrån patienternas behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och andra vårdgivare samt utför både planerade och akuta insatser inom uppdraget.
Dina arbetstider är enligt schema främst dagtid, men det förekommer även arbete jourtid, kväll och helg.
Din profil
Du som söker ska ha ett genuint intresse för att arbeta med personer med olika typer av somatiska sjukdomar och funktionsvariationer. Vidare söker vi dig som:
• sjuksköterskelegitimation eller pågående utbildning till sjuksköterska med examen i närtid
• god medicinsk kompetens
• giltigt B-körkort
• god digital kompetens och kan hantera telefon, appar, dator och program utan problem, samt har förmågan att snabbt lära dig nya digitala system och verktyg vid behov
Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom stöd, service och psykiatri, eller med genomförd specialistutbildning med inriktning mot distriktssjuksköterska eller psykiatri.
Som person ska du vara stabil och kunna hantera pressade och oförutsedda situationer på ett lugnt och tryggt sätt, strukturerad med förmåga att planera, prioritera och anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens behov, samt samarbetsorienterad och prestigelös i ditt arbetssätt där du bidrar till goda samarbeten och gemensamma lösningar med patientens bästa i fokus.
Låter jobbet spännande? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Margareta Modig 0920-45 30 00 Jobbnummer
10004896