Sjuksköterska Skärsholmens centrum
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2026-07-01
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Nu öppnar Doktor.se en helt ny vårdcentral i Skärholmens Centrum – en modern, nybyggd och ändamålsenligt inredd verksamhet i fräscha lokaler mitt i ett levande centrum med närhet till service, shopping, restauranger och goda kommunikationer. Här får du en unik möjlighet att vara med och forma arbetssätt, kultur och patientupplevelse från grunden.
Nu söker vi en sjuksköterska med erfarenhet av att jobba i triagering och med stödjande kontakter vid mild psykiskt ohälsa.
En unik möjlighet att bygga framtidens primärvård
Hos oss får du det bästa av två världar – möjligheten att starta upp en ny vårdcentral från grunden, samtidigt som du gör det tillsammans med en etablerad aktör med tydligt patientfokus och stark satsning på medarbetare. Du blir en viktig del av att skapa en arbetsplats där kvalitet, innovation och omtanke står i centrum.
Den nya vårdcentralen kommer att ha ett nära samarbete med vår befintliga verksamhet i Vårberg, vilket skapar goda möjligheter till:
Gemenskap och teamkänsla
Kompetensutbyte
Stöd i uppstart och utveckling
Erfarenhetsdelning mellan kollegor
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Sedvanligt mottagningsarbete
Provtagning
Triagering
Akuta patientflöden
Stödjande kontakter vid mild psykisk ohälsa
Om dig
Vi söker dig som är nytänkande, serviceinriktad och kommunikativ. Du är van att arbeta i team såväl som självständigt. Vidare tror vi att du är trygg i din yrkesroll, är positiv till nya utmaningar och har ett stort engagemang. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska
Svenska och engelska i tal och skrift
Det är starkt meriterande om du också har erfarenhet av primärvården
Kompetens i triagering
Erfarenhet av att jobba med stödjande kontakter vid mild psykiskt ohälsa
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Mer praktiska detaljer
Önskad start är enligt överenskommelse, självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000537-2080174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Vårbergsvägen 63 (visa karta
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127 43 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9987206