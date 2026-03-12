Sjuksköterska semestervikariat
2026-03-12
Bra Liv Gislaved vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna? Då är det dig vi söker till tjänsten som vikarierande sjuksköterska på Bra Liv Gislaved vårdcentral!
Rollen som sjuksköterska
Du får ett omväxlande, stimulerande och varierade arbete med sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral.
Tjänsten är ett semestervikariat på 100 % under veckorna 24-33. Du arbetar måndag - fredag med viss jourtjänstgöring på kvällar och helger.
Din blivande arbetsplats
Gislaveds vårdcentral med filialer i Anderstorp och Hestra är en del av Vårdcentralerna Bra Liv som är den regiondrivna primärvården inom Region Jönköpings län. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Gislaveds vårdcentral har cirka 13 000 listade patienter och vi är cirka 65 medarbetare inom olika professioner och vårt arbete präglas av teamarbete baserat på patientens behov.Publiceringsdatum2026-03-12Profil
• Du är legitimerad sjuksköterska
• Du kan arbeta självständigt och med olika yrkesprofessioner.
• Du är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande
• Du är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss
• Du tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor
• Du kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation
Vi ser gärna att du har erfarenhet av telefonrådgivning i Tele Q, mottagningsarbete och att du har primärvårdserfarenhet. Digital vårderfarenhet är meriterande.
Vårt erbjudande till dig
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• En god och fin arbetsmiljö
På Bra Liv Gislaved vårdcentral hjälps vi åt och har roligt tillsammans.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Detta värderar vi högt
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Livhttps://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Marketta Hauta-Aho, tfn 0722-08 84 66.
Sista ansökningsdag är den 2026-03-31, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
