Sjuksköterska/Sektionsledare medicin

Nu finns en unik möjlighet för dig som är sjuksköterska och som vill ha en central roll i att utveckla vår strokeenhet på Västerviks sjukhus.
Du välkomnas av ett engagerat och kompetent arbetslag och du blir en viktig del i att fortsätta utveckla strokevården i länets norra del. Som sektionsledare på strokeenheten kommer du ha stora möjligheter att i nära samarbete med sjuksköterskor, undersköterskor, rehabpersonal och avdelningschef utveckla enheten för att möta framtidens vårdbehov. Vi flyttar under hösten 2025 in i ett helt nyrenoverat våningsplan i ljusa och fina lokaler.
Dina arbetsuppgifter utgörs av att utveckla strokeenhetens vårdprocesser i en kombinerad tjänst där även kliniskt arbete på vårdavdelningen och mottagningsverksamhet utgör en viss del av tjänsten. Du kommer på olika sätt att vara involverad i patientens hela vårdprocess, från det akuta skedet till polikliniska uppföljningar, där din överblick och förståelse för både stegen före och efter vistelsen inom slutenvården blir viktiga erfarenheter för uppdraget.
På vårdavdelningen möter vi en stor variation av patienter inom akut strokevård och neurologi i livets alla skeden. Vård av internmedicinska patienter förekommer också. Vår styrka på medicinkliniken är vårt nära samarbete mellan avdelningar och mottagningar vilket ger en stor möjlighet till kompetensutveckling och flexibla arbetsuppgifter vid önskemål.
Arbetet omfattar deltagande i såväl behandling, diagnostik, prevention som rehabilitering. Vi arbetar i team där olika yrkesgrupper samverkar runt patienterna. Hos oss har sjuksköterskan en mycket betydande roll och är många gånger den kontakt med anhöriga, kommun och övriga yrkesgrupper som behövs för att ge en säker vård och en trygg hemgång.
Arbetet är förlagt till främst dagtid, du kommer att arbeta varannan helg.
Om dig
Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med ett stort intresse för hur vi utvecklar och rustar strokevården för att möta framtidens behov. Du är en person som har ett genuint intresse för vård- och processutveckling och känner dig trygg i dig själv och tycker om att lära dig nya saker. Vi tror att du är en nyfiken person som gillar att bygga nya relationer. Har du tidigare utbildning eller erfarenheter inom förbättringskunskap eller vårdutveckling så är det meriterande men inget krav. Vi ser att det finns stora möjligheter att fortsätta utveckla den kompetens och erfarenhet som är viktig för uppdraget inom ramarna för anställningen.
Då vården svänger snabbt, både vad det gäller patienternas tillstånd och att arbetsbelastningen förändras så är det viktigt att du har förmågan att arbeta strukturerat och prioriterar ditt arbete när det krävs. Du bidrar till vår gemensamma arbetsmiljö genom din teamkänsla och ditt konstruktiva förhållningssätt. Erfarenhet från strokevård är meriterande men vi välkomnar självklart också dig som sjuksköterska med erfarenheter från andra områden med öppna armar för att fortsätta utvecklas och växa med oss på vår klinik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Avdelning 6 strokeenheten kommer att ha 12 vårdplatser där fokus kommer att vara stroke och neurologi men också allmän internmedicin. Vi vill att verksamheten ska präglas av ett öppet, positivt och effektivt arbetsklimat där nyckelorden empati, integritet och delaktighet är grundläggande. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi strävar efter en bra balans mellan arbete och fritid. Vi trivs och har roligt på vår arbetsplats och hoppas och tror att även du kommer att uppleva det hos oss! Vi är ett glatt gäng som bryr oss om varandra.
För en tryggare patient - är klinikens ledord och personalens höga kompetensnivå är vår viktigaste resurs i denna strävan.
Medicinkliniken i Västervik bedriver kvalificerad internmedicinsk verksamhet tillgänglig dygnet runt för våra invånare från 18 års ålder. Kliniken har slutenvårdsavdelningar, en dialysmottagning och två medicinmottagningar där samtliga specialistmottagningar finns representerade. Öppenvårdsverksamhet bedrivs även på vårdavdelningarna, såsom hjärt-, lung- och strokemottagning.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
