Sjuksköterska/röntgensjuksköterska strålbehandling
Onkologen, strålbehandlingen
Är du legitimerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska och vill kombinera omvårdnad med högteknologisk strålbehandling i en dynamisk miljö? På strålbehandlingen, som tillhör Onkologkliniken i Jönköping, blir du en central del av ett tvärprofessionellt team som arbetar för god cancervård. Här får du möjlighet att utvecklas i ett spännande fält med ny teknik och nära samarbete med bland annat sjukhusfysiker och onkologer. Välkommen med din ansökan!
Rollen som sjuksköterska/röntgensjuksköterska - strålbehandling
I ditt dagliga arbete är du patientens närmaste stöd genom hela strålbehandlingskedjan. Exempel på arbetsuppgifter är att: koordinera individuella behandlingsscheman, arbeta med datortomografi för att skapa bildunderlag, med stöd av AI planera dosfördelningen för behandling eller ge behandling på våra tre linjäraccelerator. Våra team arbetar med högkvalitativa möten och ansvarar för helheten - från planering till omvårdnad av symptom och biverkningar
Du samarbetar tätt med sjuksköterskor, sjukhusfysiker, onkologer samt stödfunktioner som sexolog, dietist, tandvård och rehabiliteringspersonal. Avdelningen är indelad i mindre team som samverkar kring patienten och närstående. Du bidrar till ständiga förbättringar och utveckling av nya metoder.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag.
Din blivande arbetsplats
Onkologklinikens strålbehandlingsavdelning levererar högspecialiserad cancervård med fokus på patientcentrerad, teknologidriven behandling. Verksamheten är en del av Region Jönköpings läns onkologiska verksamhet som arbetar under verksamhetsidén "Tillsammans för god cancervård". Från hösten 2026 påbörjas ett stegvis utbyte av maskinparken och införande av ny teknik, vilket ger stora utvecklingsmöjligheter för alla team.
Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats
Region Jönköpings län har en flera decennier lång historia som en av landets mest utvecklingsinriktade och samtidigt stabila regioner. Det skapar både möjligheter och trygghet i vardagen för oss som arbetar inom Region Jönköpings län.
För att vara aktuell för tjänsten är du legitimerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska, gärna med utbildning inom strålbehandling eller beredd att genomgå en uppdragsutbildning. Du behärskar svenska på minst nivå C1 och har erfarenhet av kontakt med svårt sjuka patienter i krissituationer.
För att trivas i rollen är du flexibel, har stark samarbetsförmåga och god muntlig kommunikation. Du är serviceinriktad, har helhetssyn och trivs i tvärprofessionella team där teknik, precision och patientkontakt går hand i hand. Du är van att arbeta med ständig förbättring och har ett intresse för utveckling och forskning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att växa i ett högspecialiserat team med fokus på avancerad cancervård. Du får delta i implementeringen av ny teknik, samarbeta med forskningsprojekt och utveckla din kompetens genom en uppdragsutbildning inom strålbehandling. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete och kontinuerligt lärande.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Välkommen till Jönköping - en levande stad med goda kommunikationsmöjligheter. Staden pulserar av evenemang, kultur och näringsliv, och många av oss är stolta över att bo och arbeta här.
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Gunilla Pettersson, 010-242 34 30, gunilla.pettersson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 24 mars.
Vänligen bifoga ditt CV med din ansökan eller registrera motsvarande uppgifter i ansökningsformuläret. Observera att vi har tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten.
